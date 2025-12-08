Ο Λουτσέσκου έφτασε τους 300 αγώνες ως προπονητής στην Super League!

Ο Ρουμάνος τεχνικός στο κλάσικο της Θεσσαλονίκης κατέγραψε μια ιστορική επίδοση, φτάνοντας τους 300 αγώνες ως προπονητής στο πρωτάθλημα της Super League

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου, αποτελεί τον πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία του ΠΑΟΚ και έναν από τους μακροβιότερους τεχνικούς που έχουν καθίσει σε πάγκο ελληνικής ομάδας, με τον Ρουμάνο να συνεχίζει να γράφει... χιλιόμετρα στο κοντέρ.

Στο ντέρμπι των «ασπρόμαυρων» με τον Άρη, ο έμπειρος προπονητής του Δικεφάλου έφτασε τα 300 ματς ως προπονητής στην Super League, με Ξάνθη και ΠΑΟΚ, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με 3-1 επί του «αιώνιου» αντιπάλου.

Ο Λουτσέσκου έγινε ο 18ος προπονητής στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος που πετυχαίνει αυτό το επίτευγμα και έγινε ο όγδοος ξένος προπονητής που φτάνει τους 300 αγώνες στην Super League.