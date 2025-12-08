«Στρέει» ή όχι;

Η κακή εικόνα του Άρη, οι αμφιλεγόμενες φάσεις του ντέρμπι και το VAR το οποίο έχει σιωπήσει σε περιπτώσεις υπέρ των κιτρινόμαυρων εδώ και καιρό. Γράφει ο Κωνσταντίνος Τσίπτσιος

Το έχω ακούσει/πει "στρέγει", "στρέχει" αλλά και "στρέει". Το αγαπημένο μου είναι το τελευταίο, γιατί βγάζει μια παραπάνω εσάνς "χωριατο-σλανγκ", η οποία ταιριάζει στο πρωτάθλημα μας. Ίσως και σε όλη τη χώρα, πέρα από τα αθλητικά.

Στην Τούμπα ΠΑΟΚ και Άρης πάλεψαν για τρεις βαθμούς, με τους γηπεδούχους να είναι ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και τους κιτρινόμαυρους να παρουσιάζουν (και πάλι) τα γνωστά προβλήματα ανομοιογένειας που τους χαρακτηρίζουν τη φετινή σεζόν.

Στρέει όμως το ματς, όταν από το 1ο λεπτό ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να παίζει με 10 παίκτες; Αναφέρουμε φυσικά "θα μπορούσε" και όχι "έπρεπε να..." γιατί η φάση είναι δύσκολη. Η UEFA έχει δώσει οδηγία να δίνεται έμφαση στην διάρκεια και στην ένταση της επαφής, αφού πρώτα εξακριβωθεί πως υπάρχει επικίνδυνο "παίξιμο". Που εδώ, στη φάση του Ιβανούσετς, υπάρχει ξεκάθαρα. Η ένσταση της στήλης είναι το γιατί δεν κλήθηκε ο διαιτητής να δει τη φάση. VAR υπάρχει, αυτό το είδαμε παρακάτω. Κατ' εμέ, ειδικά όταν πρόκειται για τεντωμένο πόδι κοντά στην "οικογένεια", υπάρχει πολύ επικίνδυνο "παίξιμο".

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με τον Τάισον, σε μια φάση που η άμυνα του Άρη... εκοιμήθη, ωσάν Μητροπολίτης. Γενικά, από το πρώτο παιχνίδι υπήρξαν καμπανάκια, κυρίως για την επικοινωνία που υπάρχει μεταξύ στόπερ και πλαγίων μπακ. Απόψε το "γλυκό" ήρθε και έδεσε.

Για καλή τύχη του Χιμένεθ όμως, ο Δικέφαλος έπαιζε και εκείνος με άγχος και πίεση για αυτό το ματς και η επίτευξη του γκολ ανάγκασε τους παίκτες του Λουτσέσκου να ...παραχαλαρώσουν και να νιώσουν πως η δουλειά έγινε. Έτσι οι κιτρινόμαυροι ανέβηκαν και ήλεγξαν τον ρυθμό μετά το 30ο λεπτό, ως την στιγμή της ισοφάρισης, με τον Γένσεν (αν έχουμε τον Θεό μας. Πριν τρεις μέρες ασίστ, σήμερα γκολ), ο οποίος μάλιστα δεν ήταν εκ των χειροτέρων του γηπέδου.

Σας πήγα στα ψηλά και στα θετικά.

Πάμε τώρα και πάλι στα αρνητικά.

Οι παίκτες του Ανδαλουσιάνου τεχνικού δεν κατάφεραν να κρατήσουν το 1-1 ως την ανάπαυλα. Η ενδο-συνεννόηση των χαφ με τα μπακ έκλεισε τελείως, πριν το σφύριγμα του Γιοβάνοβιτς και ο Τάισον κατάφερε να τρυπώσει στην περιοχή, με τον Διούδη να τον ανατρέπει για πέναλτι.

Πάμε τώρα να κυλιστούμε στον βούρκο λίγο ακόμη, σχολιάζοντας την διαιτησία, καθώς αυτό ζητάτε άπαντες απόψε και δεν πρέπει να σας χαλάσω χατήρι.

Έχουμε λοιπόν επαφή με τη μπάλα από τον παίκτη του ΠΑΟΚ, όμως για να υπάρχει ανατροπή πρέπει να υπάρχει και σχετική επαφή με τον παίκτη της αντίπαλης ομάδας, η οποία θα ρίχνει τον "πρώτο στην επαφή" από την πορεία του. Εδώ βλέπουμε πως υπάρχει μεν μια επαφή με τον ...γοφό, η οποία όμως, κατ' εμέ, και περιμένω να με σκίσετε στα σχόλια (όπως κάνατε και τις προάλλες, αφού βέβαια καταλάβατε ...άλλα από αυτά που διαβάσατε. Το οποίο είχε πολλή πλάκα.), δεν υπάρχει ανατροπή, αλλά επαφή ανάμεσα σε τερματοφύλακα, ο οποίος μπαίνει μπροστά κιολας και επιθετικού, ο οποίος βρίσκει στα πόδια τον αντίπαλο και τον ρίχνει και εκείνον στο έδαφος. Ο Διούδης εντωμεταξύ γύρισε και τον αστράγαλο του εκεί. Αλλά μη του το πείτε, μπας και γλυτώσουμε ακόμη έναν τραυματισμό.

Ας δεχτούμε όμως πως η φάση είναι δύσκολη ή αμφιλεγόμενη. Το VAR επενέβη και λέει "μπενάλ".

...ε, μετά ο Χιμένεθ να μην γκρινιάζει για την σιγή ασυρμάτου του VAR, υπέρ του Άρη και την "πολυλογία" του ίδιου VAR ,για φάσεις υπέρ του ΠΑΟΚ; Αφήστε την συνέχεια. Για τη συνέχεια και τα αγωνιστικά θα τα πούμε παρακάτω. Υπομονή.

Τελειώνοντας, ο ΠΑΟΚ σκόραρε το "μπενάλ" και πήγε στα αποδυτήρια με το 2-1, αναγκάζοντας τον Άρη να χάσει το μομέντουμ, πριν την επανάληψη, και υποχρεώνοντας τον Χιμένεθ να δοκιμάσει πραγματάκια.

Εδώ θα τραβήξουμε για τελευταία φορά χειρόφρενο στα ποδοσφαιρικά, για να σημειώσω πως "κεφαλοκλείδωμα" στον Ράσιτς σε ΒΙΝΤΕΟ (σε κινούμενη εικόνα δηλαδή) δεν υπάρχει. Σε εικόνα σταματημένη, ναι. Επειδή όμως λέμε πάντα αυτά που βλέπουμε, τέτοιες επαφές υπάρχουν σε όλα τα στημένα. Το δεύτερο χέρι του Κεντζιόρα δεν μένει στη θέση που φαίνεται στο γνωστό κάδρο που κυκλοφορεί, πάνω από ένα νανοσεκόντ.

Στα ποδοσφαιρικά, τα οποία ο Χιμένεθ δεν σχολίασε - ούτε ερωτήθηκε στην συνέντευξη τύπου.

Αρχικά, τι νόημα είχε όλη αυτή η ...σεκάνς με την συνέντευξη τύπου; ¨Ερχομαι - Δεν έρχομαι - Έρχομαι.

Και δώστου να ανοίγει ξανά τα λινκ η NOVA και να τρέχουμε εμείς με τα λάπτοπ να ξαναπάρουμε θέση...

Η στήλη ποτέ δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλο της και πάντα αποδίδει ευθύνες, όταν αυτές υπάρχουν.

Φέτος λοιπόν ο Άρης τα κάνει ΟΛΑ λάθος.

Πέρα από τα οργανωτικά και τον σχεδιασμό της ομάδας, για τα οποία έχουμε μιλήσει πολλάκις, σε άλλα κείμενα, σήμερα οι κιτρινόμαυροι τι ακριβώς κατέβηκαν να παίξουν;

Γιατί οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν το μισό (και παραπάνω) ματς δίχως αριστερό εξτρέμ;

Γιατί ο Ράσιτς ανέβαινε τόσο και αχρηστεύονταν, σε χώρους όπου δεν μπορούσε να τρέξει και να κινηθεί;

Γιατί ο Μόντσου πρέπει να τρέχει για ...10;

Γιατί ο Πέρεθ και ο Τεχέρο (όπου εκεί έπρεπε να παίζει ο γρήγορος Φαντικά) δεν έπαιξαν πάνω στον Μπάμπα, ο οποίος έδειξε επιρρεπής από το παιχνίδι του Κυπέλλου;

Γιατί ένας δεν πήγε να κερδίσει έξυπνα δεύτερη κίτρινη στον Ιβανούσετς;

Ο Μισεουί, ο οποίος μπήκε στο φινάλε, τι να σου κάνει σε τέτοιο ματς; Το οποίο δεν θα σου έκανε σε άλλα ματς, που τον χρειαζόσουν περισσότερο; Τώρα δηλαδή τον θυμηθήκαμε τον Μισεουί, που τόσο καιρό φωνάζουμε από αυτή εδώ την στήλη;

Ερωτήματα πολλά.

Κύριο ερώτημα όμως, το οποίο πρέπει να μας απαντήσει κάποια στιγμή με πράξεις ο Χιμένεθ είναι το ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ έχει βελτιώσει στον Άρη από την μέρα που ήρθε;

Πέρα από τους τραυματισμούς, τις διαιτησίες, το κακό μας το ριζικό, τι βλέπετε ρε παιδιά να έχει αλλάξει στον Άρη από το καλοκαίρι;

Συνοψίζοντας, ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος από τον Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, όμως έχοντας κάποια σφυρίγματα τα οποία είναι το λιγότερο...αμφιλεγόμενα υπέρ του. Στο "υπέρ" του είναι το ζουμί. Όχι στα σφυρίγματα. Εκεί γκρινιάζει (με μερικά λαθάκια στην έκφραση της γκρίνιας) ο Άρης.

Γιατί, σου λέει, αν είναι να παίρνεις όλα τα αμφιλεγόμενα εσύ και εγώ να παίζω χωρίς VAR, ε τότε δεν... στρέει!

ΥΓ Παναγίδης αριστερό μπακ σε όλα τα ματς από 'δω και πέρα. Το φωνάζουμε καιρό.