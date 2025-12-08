Μουκουντί: «Δεν μπορώ να περιγράψω τα συναισθήματά μου - Ελπίζω να βρίσκομαι εδώ ξανά στα 200 παιχνίδια με την ΑΕΚ»

Για τις 100 συμμετοχές που συμπλήρωσε με την κιτρινόμαυρη φανέλα αλλά και την εικόνα της ΑΕΚ στη νίκη επί του Ατρόμητου μίλησε ο Αρόλντ Μουκουντί.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Καμερουνέζος στην Cosmote TV:

Για τη νίκη της ΑΕΚ επί του Ατρομήτου:

«Κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Παίξαμε καλά. Δεν κάναμε τέλειο παιχνίδι, γιατί δεχθήκαμε ένα γκολ. Παιχνίδι με παιχνίδι όμως βελτιωνόμαστε».

Για το πώς βλέπει την ομάδα μετά την τελευταία διακοπή;

«Η ομάδα είναι σε καλό δρόμο. Σε σχέση με τους δυο τελευταίους μήνες, εμφανιζόμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Δουλεύουμε και βελτιωνόμαστε κάθε μέρα και παιχνίδι με παιχνίδι. Εχουν απομείνει κάποια παιχνίδια μέχρι τα Χριστούγεννα και πρέπει να συνεχίσουμε το ίδιο».

Για τη βράβευση στο τέλος του αγώνα για τις 100 συμμετοχές που έπιασε με την ΑΕΚ κι αν σκεφτόταν αυτή τη στιγμή όταν είχε έρθει στην ομάδα;

«Πρώτα απ’ όλα να πω ευχαριστώ στον πρόεδρο, τον κόουτς, τους συμπαίκτες μου και φυσικά τον κόσμο. Ειμαι πραγματικά χαρούμενος. Δεν μπορώ να περιγράψω τα συναισθήματά μου. Νιώθω περίεργα. Ειμαι ευτυχισμένος. Ελπίζω να βρίσκομαι εδώ ξανά στα 200 παιχνίδια με την ΑΕΚ».