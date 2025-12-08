Η στατιστική απεικόνιση του ντέρμπι της Τούμπας: O ΠΑΟΚ διέλυσε αγωνιστικά τον Άρη!

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε άνετα του Άρη με 3-1 στην Τούμπα, σε ένα παιχνίδι όπου και βάσει στατιστικής, ο Δικέφαλος ήταν το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης.

Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Άρη στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για την 13η αγωνιστική της Super League, σε ένα παιχνίδι όπου και βάσει στατιστικών, η ομάδα του Λουτσέσκου έκανε ότι ήθελε στο γήπεδο και μάλλον το τελικό σκορ την αδικεί.

Ο Δικέφαλος ολοκλήρωσε το ματς με 3.00 xGoals, έναντι στο 0.43 του Άρη, με την κατοχή να είναι στο 65%-35%, τις τελικές στο 19(6) - 9(3) και τις μεγάλες ευκαιρίες στο 6-1. Παράλληλα, τα κόρνερ σταμάτησαν στο 7-2, σε μία στατιστική απεικόνιση που δείχνει την απόλυτη υπεροχή του ΠΑΟΚ κόντρα σε έναν αντίπαλο που προσπάθησε κυρίως μέσα από... διαρροές και ανακοινώσεις να φανεί η παρουσία του στην Τούμπα.