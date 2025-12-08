Κέρκεζ: «Η ΑΕΚ είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα»

Ο προπονητής του Ατρόμητου Ντούσαν Κέρκεζ μίλησε για την ήττα από την ΑΕΚ την οποία την χαρακτήρισε την πιο φορμαρισμένη ομάδα.

Ο τεχνικός του Ατρομήτου είπε στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για τη νίκη και τον κ. Νίκολιτς. Κάνει πολύ καλή δουλειά. Η ΑΕΚ είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα. Ξέραμε ότι ήταν δύσκολο. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε την πρώτη ευκαιρία. Κι άλλες στιγμές θέλαμε… κουράγιο στην επίθεση. Κάποιες φορές μας έβαλαν πολύ πίεση. Ξέρουμε τι ποιότητα έχουν. Εμείς να κοιτάμε μπροστά. Έχουμε ένα… πρωτάθλημα ολόκληρο μπροστά μας. Θέλουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Στο τέλος το αποτέλεσμα είναι αλήθεια».