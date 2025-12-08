To κάζο της χρονιάς για την Ρεάλ: Ιστορικό διπλό της Θέλτα στο Μπερναμπέου

Η Θέλτα έκανε το «μπαμ» της αγωνιστικής στην La Liga, αλώνοντας μετά από 19 χρόνια το Σαντιάγκο Μπερναμπέου, αναγκάζοντας την Ρεάλ Μαδρίτης σε μια ταπεινωτική ήττα με 0-2.

Η τελευταία φορά που πανηγύρισε η Θέλτα τρίποντο στην έδρα των Μαδριλένων ήταν το 2007 και περίπου 19 χρόνια μετά η ομάδα από το Βίγκο άλωσε ξανά το Σαντιάγο Μπερναμπέου πανηγυρίζοντας μια τεράστια νίκη.

Οι Μαδριλένοι για ακόμη μια φορά παρουσίασαν κακό αγωνιστικό πρόσωπο και επιβεβαίωσαν την κακή κατάσταση που βρίσκονται, με την Ρεάλ να ολοκληρώνει το ματς με εννιά παίκτες μετά τις αποβολές των Γκαρθία-Καρέρας.

Στο πρώτο μέρος η «βασίλισσα» δεν έχασε μόνο σωρεία ευκαιριών, με τους Τζουντ Μπέλιγχαμ (16’), Αρντά Γκιουλέρ (17’, 38’) και Βινίσους (45’+2’), αλλά έχασε και με τραυματισμό τον Έντερ Μιλιτάο. Και η μπάλα την... τιμώρησε, καθώς οι Γαλιθιάνοι προηγήθηκαν στο 54’ με τρομερό τακουνάκι του Σβέντμπεργκ.

Όχι μόνο αυτό, αλλά οι γηπεδούχοι έμειναν και με παίκτη λιγότερο δέκα λεπτά μετά, αφού αποβλήθηκε ο Φραν Γκαρθία με δύο κίτρινες κάρτες σε δύο λεπτά. Παρ’ όλ’ αυτά, η Ρεάλ προσπάθησε να ισοφαρίσει, αλλά ούτε ο Κιλιάν Μπαπέ (74’) ούτε ο Ορελιέν Τσουαμενί (86’) ούτε κι ο Γκονζάλο Γκαρθία (87’) μπόρεσαν να νικήσουν τον εξαιρετικό Ιονούτ Ράντου.

Με τα νεύρα τεντωμένα, ο Άλβαρο Καρέρας αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις αφήνοντας με εννέα τη Ρεάλ, με τη Θέλτα να πετυχαίνει στο φινάλε και δεύτερο γκολ. Πάλι ο Σβέντμπεργκ που... μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα ξεπερνώντας τον Τιμπό Κουρτουά μετά την υπέροχη πάσα του Ιάγκο Άσπας.

Νίκη για τη Θέλτα στη Μαδρίτη μετά από 19 χρόνια και στο -4 οι Μαδριλένοι από την Μπαρτσελόνα. H «βασίλισσα» περιμένει μεσοβδόμαδα τη Μάντσεστερ Σίτι (10/12, 22:00) για την 6η αγωνιστική της League Pηase του UEFA Champions League και η Θέλτα την Μπολόνια μία ημέρα μετά (11/12, 22:00) για την αντίστοιχη αγωνιστική του UEFA Europa League.