Πινέδα: «Βάζω το δικό μου λιθαράκι αλλά δουλεύουμε όλοι μαζί, νικάμε όλοι μαζί και συνεχίζουμε όλοι μαζί»

Για την εντυπωσιακή του απόδοση αλλά και την απόδοση όλης της ΑΕΚ μίλησε ο Ορμπελίν Πινέδα μετά το 4-1 με τον Ατρόμητο.

Ο Mεξικανός μέσος που αναδείχτηκε MVP είπε στην Cosmote TV:

«Ο προπονητής μας έδωσε να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι. Θέλαμε να το πάρουμε. Να συνεχίσουμε το σερί θετικών αγώνων που είμαστε αήττητοι. Συνεχίζουμε τη δουλειά με την ίδια νοοτροπία».

Για τα 8 γκολ που έχει πετύχει συνολικά με κεφαλιά και τρίτο με την ΑΕΚ. Κάτι που δε συμβαίνει συχνά… Πώς νιώθει;

«Αυτό που προσπαθώ πάντα είναι να βάλω το δικό μου λιθαράκι, να βοηθήσω την ομάδα. Έχω βάλει κάποια γκολ. Προσπαθώ να μπαίνω σε κάποιες φάσεις ως… έκπληξη μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Το σημαντικό είναι να κερδίζει η ομάδα, όποιος κι αν το βάλει το γκολ. Βάζω το δικό μου λιθαράκι. Δουλεύουμε όλοι μαζί, νικάμε όλοι μαζί και συνεχίζουμε όλοι μαζί».

Αν… κουράζεται ποτέ;

(γέλια) «Για το ότι κουράζομαι, κουράζομαι! Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να φροντίζω τον εαυτό μου, ώστε να μπορώ να ανταπεξέλθω σε όλες τις δυσκολίες, σε όλους τους αγώνες, είτε είναι με την ΑΕΚ είτε με την Εθνική. Θεωρώ ότι τα πάω καλά. Θεωρώ ότι έχω μία ευλογία να μπορώ να τα βγάλω πέρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ να ξεκουράζομαι όσο περισσότερο γίνεται, για να μπορέσω να κουράζομαι στη συνέχεια»