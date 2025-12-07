Ο Βαρούχας γκρέμισε τα κιτρινόμαυρα... μυθεύματα: «Όλες οι διαιτητικές αποφάσεις σωστές στην Τούμπα!»

Ο τηλεκριτικός διαιτησίας, Παναγιώτης Βαρούχας, σχολίασε τις αποφάσεις Γιοβάνοβιτς-VAR στην Αθλητική Κυριακή, σημειώνοντας πως όλες τους ήταν πέρα για πέρα σωστές, γκρεμίζοντας έτσι τα... κιτρινόμαυρα μυθεύματα.

Ο Παναγιώτης Βαρούχας υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις του διαιτητή και του VAR στο παιχνίδι της Τούμπας ήταν όλες ορθές.

Τόνισε πως η κίτρινη κάρτα στον Λούκα Ιβανούσετς ήταν η σωστή επιλογή, παρά τις διαμαρτυρίες του Άρη για αποβολή, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν προκύπτει κανένα πέναλτι υπέρ των «κιτρίνων» στη μονομαχία Κεντζιόρα-Γένσεν.

Αναφορικά με τη φάση στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Βαρούχας συμφώνησε με τον Σέρβο διαιτητή και το VAR ότι υπήρξε παράβαση πάνω στον Τάισον και σωστά δόθηκε πέναλτι.