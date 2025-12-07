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Μείωσε σε 3-1 με τον Τσαντίλα ο Ατρόμητος - Απάντησε για το 4-1 ο Λιούμπισιτς (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Ατρόμητος στο 73' μείωσε σε 3-1 εναντίον της ΑΕΚ με τον Τσαντίλα. Ωστόσο η ΑΕΚ βρήκε ξανά δίχτυα μετά από λίγα λεπτά με τον Λιούμπισιτς.

 

 

Μείωσε σε 3-1 με τον Τσαντίλα ο Ατρόμητος - Απάντησε για το 4-1 ο Λιούμπισιτς (vid)