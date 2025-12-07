Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Μείωσε σε 3-1 με τον Τσαντίλα ο Ατρόμητος - Απάντησε για το 4-1 ο Λιούμπισιτς (vid) 07-12-2025 22:56 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ατρόμητος 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Ατρόμητος στο 73' μείωσε σε 3-1 εναντίον της ΑΕΚ με τον Τσαντίλα. Ωστόσο η ΑΕΚ βρήκε ξανά δίχτυα μετά από λίγα λεπτά με τον Λιούμπισιτς. Η καλύτερη καλοκαιρινή μεταγραφή του ΠΑΟ menshouse.gr Διακοπές χωρίς να «ματώσεις» οικονομικά: Εκεί που οι παραλίες είναι αμέτρητες, η ζωή πάμφθηνη και η ξαπλώστρα δεν χρεώνεται ποτέ menshouse.gr Η παιχτάρα που όλοι γουστάρουν, αλλά δεν χωράει στην ΑΕΚ menshouse.gr «Δεν έχουμε κάτι για σένα, αντίο! – Δεν είμαι στα κυκλώματα εγώ»: Το άκομψο «κόψιμο» της Ιωάννας Τούνη από τα MAD Awards dailymedia.gr Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου: Πότε αποφυλακίζεται τελικά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος instanews.gr Έκπληξη με την κατάθεση πρότασης νόμου για τη 13η σύνταξη instanews.gr Γυπαετός Τσελίκας σε επικό «πέσιμο» σε λουόμενη στον αέρα του ΣΚΑΪ – Το viral στιγμιότυπο (Vid) dailymedia.gr Κουίζ «Βιολογία»: 10 απλές ερωτήσεις που θα σου δείξουν ότι δεν ξέρεις ούτε τα βασικά που έμαθες στο σχολείο menshouse.gr Μείωσε σε 3-1 με τον Τσαντίλα ο Ατρόμητος - Απάντησε για το 4-1 ο Λιούμπισιτς (vid) SHARE