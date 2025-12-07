Μπορούσε και έξι

Αυτή τη φορά ο Άρης δεν βρήκε τρόπο να ακυρώσει τον ΠΑΟΚ και θα πρεπει να αισθάνεται πολύ τυχερός που δεν δέχτηκε πολλά περισσότερα. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας

Ο Τάισον γνωρίζαμε πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση, ο Γιακουμάκης έχει βρει τον τρόπο και προσθέτει συνεχώς γκολ, σήμερα προστέθηκε και ο Λοβρεν στις περιπτώσεις παικτών που είναι αποφασισμένοι να κάνουν αυτό που πρέπει για να πάρει η ομάδα τους το τρίποντο.

Ο ΠΑΟΚ ήταν συγκλονιστικός στο μεγαλύτερο διάστηκα του αγώνα. Απλά το κλειδί ήταν το πρώτο γκολ του Τάισον, παρότι ο Άρης είχε απάντηση σε αυτό. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε σκοράρει στα τελευταία τρία παιχνίδια με τους κίτρινους στη Τούμπα και ο Βραζιλιάνος έδιωξε την κατάρα.

Μπορεί ο Άρης να βρήκε την ισοφάριση με τον Γένσεν, όμως το λάθος του Διούδη έστειλε τον ΠΑΟΚ με γκολ παραπάνω στην αναπαυλα. Αυτη τη φορά το πέναλτι το εκτέλεσε ο Γιακουμάκης και ο ΠΑΟΚ δεν είχε απώλεια.

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν ένας μονόλογος των γηπεδούχων. Η συνεργασία Ζίφκοβιτς - Γιακουμάκη έφερε το τρίτο γκολ για τους γηπεδούχους και κάπου εκεί, ο Άρης εκτέθηκε. Ο ΠΑΟΚ έκανε πάνω από έξι επτά καθαρές φάσεις για να βρει και άλλο γκολ, ο κουρασμένος Ζιφκοβιτς κυρίως δεν πήρε σωστές αποφάσεις και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε.

Σε ένα παιχνιδι που τα στατιστικά δείχνουν την δραματική εικόνα των κιτρίνων, κυρίως στο κομμάτι της κατοχής, οι κίτρινοι έβγαλαν ανακοίνωση για την διαιτησία.

Η αλήθεια ειναι πως αν εξαιρέσω το ποίημα της 19ης Μαιου, δεν θυμάμαι κάποιο παιχνίδι που έχασε ο Άρης και δεν έβγαλε ανακοίνωση. Τρέφονται από αυτό, μάλλον τους αρέσει, αλλά μετά ας μην αναρωτιούνται το γιατί 55 χρόνια δεν έχει καταγραφεί κάποια μορφή εγχώριας επιτυχίας.

Άλλο που δεν ήθελε ο Χιμένεθ, που έπιασε και αυτός την συγκεκριμένη κουβέντα, γνωρίζοντας πως έτσι εξυπηρετεί και την επικοινωνία της αγαπημένης του Ένωσης. Ζεστό ψωμάκι έφαγε ο άνθρωπος, πρωταθλητής γράφει στο βιογραφικό του ξέχωρα αν κέρδισε στα δικαστήρια.

Το ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ ειναι να μην έχει κάτι σοβαρό ο Γιακουμάκης, ενώ ο Ζίφκοβιτς νομίζω το πρόλαβε. Στη Βουλγαρία ο ΠΑΟΚ παίζει τελικό και ο Κρητικός είναι πλέον σημείο αναφοράς.

Για να κατανοήσει την διαφορά νοοτροπίας των δύο ομάδων, του ΠΑΟΚ με τον Άρη, μπορει να δει απλά τα δύο φορ τους. Ο ένας δεν αφήνει μπάλα χωρίς μάχη, σκυλιάζει σε όλους τους τομείς και είναι και αποτελεσματικος, ενώ ο άλλος κάνει πως πρεσάρει.

Η ανοχή του Άρη στη συμπεριφορά του Ισπανού, θα έπρεπε να είναι πολυ μεγαλύτερο κομμάτι απασχόλησης των κιτρίνων απο μία διαιτησία που δεν έκανε τίποτα που να επηρεάζει τον αγώνα.