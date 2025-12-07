Η Νάπολι με «διπλό» Χόιλουντ πήρε τη νίκη κόντρα στην Γιουβέντους στο ιταλικό ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής της Serie A και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η Νάπολι ξεκίνησε πολύ δυνατά το ματς και μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης ο Χόιλουντ με ωραίο σουτ άνοιξε το σκορ. Η Γιουβέντους στη συνέχεια ανέβασε την απόδοσή της και προσπάθησε να βρει γκολ ισοφάρισης. Στο 21' ο Γιλντίζ δεν κατάφερε να βρει τον στόχο για τους φιλοξενούμενους. Πέντε λεπτά αργότερα ο Ντι Λορέντζο με κεφαλιά απείλησε την εστία του Ντι Γκρεγκόριο. Στη συνέχεια ο ρυθμός της αναμέτρησης έπεσε αισθητά με τις δυνατές μονομαχίες να κυριαρχούν. Η Νάπολι προσπάθησε να... χτυπήσει στην αντεπίθεση και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου ο ΜακΤόμινεϊ με κοντινή κεφαλιά σημάδεψε το αριστερό δοκάρι της εστίας της Γιουβέντους.

Højlund slides to put the ball past Di Greogorio and give Napoli the lead! 🎯#NapoliJuve 1-0 pic.twitter.com/flsvk6RNlB — Lega Serie A (@SerieA_EN) December 7, 2025

Στο δεύτερο μέρος η Γιουβέντους ξεκίνησε καλύτερα το ματς και στο 59ο λεπτό κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα με καταπληκτικό τελείωμα του Γιλντίζ για το 1-1. Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι και πίεζαν διαρκώς για ένα δεύτερο τέρμα που θα ανέβαζε την ομάδα στην κορυφή του ιταλικού πρωταθλήματος. Η Γιουβέντους προσπάθησε από πλευράς της να... χτυπήσει στην αντεπίθεση. Τελικά, στο 78ο λεπτό του αγώνα ο Χόιλουντ σκόραρε με κεφάλια μέσα από την περιοχή για το 2-1 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης το σκορ δεν άλλαξε και έτσι η Νάπολι πανηγύρισε ένα τεράστιο «τρίποντο». Με τη νίκη αυτή που σημείωσε η Νάπολι ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας με 31 βαθμούς, με την Μίλαν όμως να έχει ματς λιγότερο. Η Γιουβέντους έμεινε στην 7η θέση με 23 πόντους στην συγκομιδή της.

Νάπολι (Αντόνιο Κόντε): Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μπεκέμα, Ραχμάνι, Μποντζόρνο, Ντι Λορέντσο, Έλμας, ΜακΤόμινεϊ, Ολιβέρα (70' Σπινατσόλα), Νέρες (79' Πολιτάνο), Λανγκ (87' Βεργκάρα), Χόιλουντ.

Γιουβέντους (Λουτσιάνο Σπαλέτι): Ντι Γκρεγκόριο, Καλουλού, Κέλι, Κουπμάινερς, Καμπιάσο (71' Κόστιτς), ΜακΚένι, Λοκατέλι, Τουράμ (82' Ζεγκρόβα), Καμπάλ (46' Ντέιβιντ), Κονσεϊσάο (76' Μιρέτι), Γιλντίζ (76' Οπέντα).