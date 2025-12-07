Νίκολιτς: «Είμαστε πολύ καλά - Το μυαλό μας στον αγώνα στην Τουρκία»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε μετά την νίκη με τον Ατρόμητο και τόνισε πως αυτή την στιγμή η ομάδα του είναι πολύ καλά.

Ο τεχνικός της Ένωσης ανέφερε επίσης πως από εδώ και στο εξής η ΑΕΚ στρέφει το μυαλό της στον αγώνα με την Σάμσνουσπορ για το Conference League.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

«Είμαστε πολύ καλά. Ο Ατρόμητος είναι μία πολύ οργανωμένη ομάδα και πιστεύω ότι θα ανέβει στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Πρόκειται για μία ακόμη πολύ σημαντική νίκη για εμάς.

Το μυαλό μας στρέφεται πλέον στον αγώνα στην Τουρκία και τη Σαμσουνσπόρ για το Conference League. Δεχτήκαμε ένα ανεπίτρεπτο γκολ, ωστόσο, πέρα από αυτή τη φάση, ήμασταν πολύ καλοί στο παιχνίδι και αξίζαμε τη νίκη, ακόμα τρεις βαθμοί για εμάς. Δεν έχω να πω πολλά λόγια».