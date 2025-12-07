Η κριτική της ΑΕΚ: Με «σπασμένα φρένα» ο Πινέδα - «Καταιγιστικός» ο Γιόβιτς

Η ΑΕΚ έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη επί του Ατρομήτου με 4-1 με τον Πινέδα για ακόμη μια φορά να αποδεικνύεται «λίρα εκατό», τον Γιόβιτς να συνεχίζει να σκοράρει με χαρακτηριστική άνεση και τους Ρότα - Πήλιο να «οργώνουν» ασταμάτητα τις δύο πτέρυγες. Κομβικός και ο Μαρίν.

Στρακόσα

Σε μόλις δύο περιπτώσεις στο πρώτο ημίχρονο χρειάστηκε να παρέμβει ο γκολκίπερ της ΑΕΚ, ο οποίος δεν φέρει ευθύνη ασφαλώς στο γκολ που δέχθηκε από τον Τσαντίλα σε μια από τις λιγοστές επισκέψεις των φιλοξενούμενων στα καρέ του.

Ρότα

Μαζί με τον Πήλιο δεν σταματούσαν να προωθούνται από τις πτέρυγες δημιουργώντας υπεραριθμία στις επιθέσεις τις ΑΕΚ. Ουσιαστικός στις ενέργειες του, κάνοντας ουκ ολίγες «φαρμακερές» σέντρες, ο διεθνής δεξιός μπακ, ο οποίος για ακόμη μια φορά ήταν δημιουργός στη φάση του πρώτου γκολ «σερβίροντας» στον Πινέδα.



Μουκουντί

Δεν χρειάστηκε να κάνει πολλά πράγματα λόγω του τρόπου ανάπτυξης του Ατρομήτου, αλλά η παρουσία του στο 100ο παιχνίδι του με την «Ένωση» ενέπνεε σιγουριά, αποφεύγοντας τις περιττές ενέργειες. Μοναδική παραφωνία στη φάση του γκολ του Ατρομήτου όπου τα στόπερ της ΑΕΚ καθυστέρησαν να αντιδράσουν.



Ρέλβας

Καλή σε γενικές γραμμές η παρουσία του Πορτογάλου που δεν δέχθηκε ιδιαίτερη πίεση με εξαίρεση τη φάση του τέρματος του Τσαντίλα.



Πήλιος

Ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ έβγαινε ψηλά δίχως να παραμελεί τα αμυντικά του καθήκοντα. Με τις κούρσες του δημιουργούσε ρήγματα στην άμυνα του Ατρομήτου. Μάλιστα, στο 38΄ έπειτα από σέντρα του Ρότα θα μπορούσε να σκοράρει, ενώ είχε μια ακόμη καλή στιγμή στο 67΄ έπειτα από πάσα του Γιόβιτς. Δεν φοβήθηκε να δοκιμάσει το πόδι του όποτε χρειάστηκε κάνοντας ένα «γεμάτο» παιχνίδι.

Μαρίν

Από τα πόδια του ξεκινούσαν οι περισσότερες επιθέσεις της ΑΕΚ αναλαμβάνοντας ρόλο δημιουργού ανάμεσα στα στόπερ της ΑΕΚ, παίρνοντας την πρώτα πάσα.Υπέπεσε στο πρώτο ημίχρονο σε κάποια λάθη, όμως στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ουσιαστικός. Ο Ρουμάνος ήταν εκείνος που κέρδισε το πέναλτι με έξυπνο τρόπο από το μαρκάρισμα του Σταυρόπουλου. Ευνοήθηκε από γεγονός πως η ΑΕΚ έπαιξε περισσότερο από τον άξονα στην επανάληψη. Από δική του ενέργεια οι «κιτρινόμαυροι» σημείωσαν και το τρίτο γκολ.



Πινέδα

Πιστοποίησε την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Έδειξε από το ξεκίνημα ιδιαίτερα δραστήριος σκοράροντας ένα απίθανο γκολ με κεφαλιά.Έκανε πολλά χιλιόμετρα, καλύπτοντας όλο τον άξονα «οργώνοντας» τον αγωνιστικό χώρο και ήταν «παρών» όποτε χρειάστηκε, καλύπτοντας ακόμη και τον Ρότα.



Ζοάο Μάριο

Δεν έδωσε πολλά πράγματα επιθετικά ο Πορτογάλος, ο οποίος κινήθηκε στα ρηχά ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ήταν σωστές οι επιλογές του, ούτε κατάφερε να βοηθήσει. Από τους υστερήσαντες σε απόδοση παίκτες της ΑΕΚ..



Καλοσκάμης

Δεν κατάφερε να κάνει την διαφορά στο πρώτο ημίχρονο ο 20χρονος επιθετικός χαφ, πέφτοντας πάνω στην διπλή ζώνη άμυνας του Ατρομήτου. Ανέβασε κατακόρυφα την απόδοση του στην επανάληψη. Για ακόμη μια φορά με καθαρό μυαλό και σωστές τοποθετήσεις έβγαλε την πάσα στον Μαρίν από την οποία προήλθε το πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ στο 63΄. Από δική του λάθος πάσα ωστόσο προήλθε το γκολ που πέτυχε ο Τσαντίλας για τον Ατρόμητο.



Γκατσίνοβιτς

Ο πολυσύνθετος άσος της ΑΕΚ ξεκίνησε στην αναμέτρηση ως δεύτερος επιθετικός δίχως να φανεί ιδιαίτερα παίζοντας πίσω από τον Γιόβιτς. Στάθηκε άτυχος στο 61΄ καθώς τραυματίστηκε στην προσπάθεια του να σώσει την κατοχή της μπάλας.



Γιόβιτς

Ο Σέρβος φορ ήταν καλά κλεισμένος από τα στόπερ του Ατρομήτου στο πρώτο ημίχρονο.Στην επανάληψη όμως έκανε την διαφορά κυριαρχώντας επιθετικά. Σκόραρε δύο τέρματα το ένα με πέναλτι, ενώ θα μπορούσε να κάνει χατ-τρικ αν δεν είχε υποδειχθεί επιθετικό φάουλ στον Ζοάο Μάριο.



Κοϊτά

Πέρασε αλλαγή στο 61΄ στη θέση του τραυματία Γκατσίνοβιτς και μέσα σε λίγα λεπτά έκανε αισθητή την παρουσία του αφού είχε συμμετοχή στη φάση που κέρδισε πέναλτι η ΑΕΚ, αλλά και με δυνατό σουτ που εξουδετέρωσε με δυσκολία ο Χουτεσιώτης.



Περέιρα

Λιούμπιτσιτς: Στο 85΄ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Καλοσκάμη και δύο λεπτά αργότερα σκόραρε βγαίνοντας ευνοημένος από την κόντρα. Ο Κροάτης κεντρικός χαφ ακολούθησε την φάση και δικαιώθηκε.

