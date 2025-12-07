Κριτική παικτών Άρη: Μοναδικοί διασωθέντες οι Άλβαρο και Γένσεν

Η κριτική των παικτών του Άρη μετά το παιχνίδι στην Τούμπα

Διούδης 6: Δεν φέρει ευθύνη στο πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ, εμπλέκεται στη φάση του πέναλτι. Είχε μια σημαντική επέμβαση στην κεφαλιά του Μεϊτέ στο πρώτο μέρος έκοψε δύο σουτ του Σίβκοβιτς στο δεύτερο ημίχρονο.

Τεχέρο 5: Πολλά προβλήματα από την πλευρά του στο μαρκάρισμα του Τάισον, χρειάστηκε να τον καλύψει πολλάκις ο Άλβαρο

Άλβαρο 7: Σημαντικές απομακρύνσεις στην καρδιά της περιοχής. Προβλήματα στον συντονισμό των στημένων, ίσως ήταν ο μόνος που παίρνει θετικό βαθμό

Ρόουζ 6: Έκανε ό,τι μπορούσε στο νακαλύπτει τον Φαντικά στην αριστερή πλευρά της άμυνας, όμως ο χώρος που άφηναν σε Ζίβκοβιτς και Κένι οι κιτρινόμαυροι τον εξέθετε.

Φαντικά 6: Πολλά τρεξίματα από τον παίκτη των κιτρινόμαυρων, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις άφηνε ξεκρέμαστη την άμυνα του. Φέρει ευθύνη στο 1ο γκολ του ΠΑΟΚ, αφήνοντας τον εξωτερικό διάδρομο στον Ζίβκοβιτς

Μόντσου 5: Εγκλωβισμένος στο κέντρο, δεν μπόρεσε να δώσει πολλά δημιουργικά.

Γαλανόπουλος 6: Θετικός όταν ανέβηκε μέτρα στο γήπεδο. Χάθηκε στο δεύτερο ημίχρονο και αντικαταστάθηκε

Γένσεν 7: Σκόραρε το 1-1 και δείχνει πως στα αριστερά στέκεται αρκετά καλά. Ίσως απο τους διασωθέντες του ματς.

Ράσιτς 5: Δεν έχει βρει ακόμη τον ρόλο του στην ομάδα και εξέθεσε πολλές φορές τους συμπαίκτες του

Πέρεθ 4: Σε αντίθεση με το παιχνιδι του Κυπέλλου, ο Ισπανός ήταν άφαντος στο γήπεδο της Τούμπας

Μορόν 6: Δεν τροφοδοτήθηκε και δεν κατάφερε να απειλήσει

Αναπληρωματικοί:

Ντούντου: Δεν μπόρεσε να πάρει αρκετές μπάλες και δεν βοήθησε τους συμπαίκτες του.

Παναγίδης: Άρεσε στα αριστερά της άμυνας και είχε μια - δυο στιγμές στο όσο αγωνίστηκε

Γιαννιώτας: Έπαιξε λίγο και δεν μπορεί να κριθεί

Μισεουί: Δεν ακούμπησε μπάλα και δεν μπορεί να κριθεί.