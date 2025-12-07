Στερεύουν τα λόγια για αυτό που βλέπουμε κάθε Κυριακή!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για τη νέα γκέλα του Παναθηναϊκού, τον κόσμο του που κάθε Κυριακή δεν αντέχει αυτό, που βλέπει και την σκούπα που αργεί το καλοκαίρι και τον κίνδυνο να πάθει κάζο ακόμα και για την τετράδα.

Εχουν στερέψει τα λόγια πραγματικά. Αν είναι κάθε Κυριακή να βλέπουμε αυτό το πράγμα και να αρρωσταίνουμε να το πάρουμε απόφαση να μην ξαναδούμε τίποτα, για να μην χάσουμε την υγειά μας.

Διότι πολύ σοβαρά μιλάω αυτός ο Παναθηναϊκός βλάπτει σοβαρά την υγεία. Και σε κάθε ματς κάνει και κάτι που σε στέλνει σε ψυχίατρο. Απόψε η ΑΕΛ ήταν στο καναβάτσο και είπε (ποιος άλλος;) ο Παναθηναϊκός να την αναστήσει. Ο Μλαντένοβιτς έκανε δώρο το πρώτο γκολ και είπε να κάνει και το δεύτερο, όπως το έκανε ο Πάλμερ την προηγούμενη εβδομάδα στην Λεωφόρο. Σε μία σέντρα στην τελευταία φάση του αγώνα τραβάει από την φανέλα τον Πασσά, που πέφτει κάτω. Μπορεί και ο Πασσάς να βάζει το χέρι του, αλλά το τράβηγμα από την φανέλα είναι φανερό και συνεχόμενο και χωρίς κανένα λόγο. Το πέναλτι δόθηκε μέσω VAR , όπως και του Παναθηναϊκού και ο Πασσάς έκανε το 2-2.

Μία από τα ίδια, πάλι Κυριακή βράδυ έχουμε αρρωστήσει. Και να τελείωνε η χρονιά θα έλεγες λίγο ακόμα μέχρι να πάμε για άλλα. Εδώ έχουμε ένα εξάμηνο μπροστά μας, όπου ο στόχος-ντροπή για την ομάδα πλέον είναι να μπει τετράδα, διότι έτσι όπως είναι τα πράγματα μπορεί να πάθει και αυτό το κάζο.

Αν δεν καταλάβουν όλοι στον Παναθηναϊκό, ότι πάνω από τον Παναθηναϊκό δεν είναι κανείς, αν δεν καταλάβουν αυτοί, που παίζουν, ότι είναι τιμή τους που φοράνε αυτή την φανέλα η κατρακύλα θα συνεχιστεί. Μετά τον Βόλο και την ήττα είχα γράψει, ότι αυτό το ρόστερ μας τελείωσε. Είτε είναι καλό, είτε είναι κακό, είτε είναι μέτριο, το σίγουρο είναι, ότι είναι καμμένο. Με τρεις αλλαγές προπονητών και παίκτες να μην νιώθουν το βάρος της φανέλας δεν υπάρχει μέλλον για πολλούς από αυτούς. Και στο κάτω-κάτω ο Παναθηναϊκός έμαθε να καίει εδώ και χρόνια παίκτες και παίκτες, ε κάηκαν και αυτοί.

Το κακό είναι, ότι η σκούπα δεν μπορεί να βγει τον Γενάρη, Δεν μπορεί να έρθουν δέκα παίκτες. Μπορεί να έρθουν τέσσερις, πέντε το πολύ. Μέχρι να φθάσουμε εκεί, όμως, υπάρχουν παιχνίδια που μοιάζουν με βουνό, όταν δεν μπορείς να νικήσεις την ΑΕΛ. Μέσα ο Βόλος, εξω ο ΠΑΟΚ. Με την εικόνα αυτή δεν πας πουθενά.

Διότι το ένα είναι τα δώρα και τα εγκληματικά λάθη. Το άλλο είναι, ότι η ομάδα απόψε δεν έπαιξε καλά. Εβαλε δύο γκολ από μία σούπερ εκτέλεση του Καλάμπρια και ένα πέναλτι του Μπακασέτα, αλλά δεν είχε πολλές μεγάλες ευκαιρίες. Είχε μία μεγάλη με τον Τετέ στο 1-2. Βγήκε μόνος του με τον Αναγνωστόπουλο και αντί είτε να τον περάσει, είτε να πασάρει στον μόνο του Ντέσερς και να τελειώσει το ματς, έστειλε την μπάλα στον τερματοφύλακα της ΑΕΛ. Όταν έχεις το μεγαλύτερο συμβόλαιο που δίνεται από όλες τις ομάδες στην Ελλάδα έχω απαίτηση αυτό το γκολ να το βάλεις.

Και μετά από αυτό ήρθε το 2-2. Ε έτσι δεν πας πουθενά και θα κινδυνεύσεις με το μεγάλο κάζο να μείνεις εκτός τετράδας. Απίστευτα πράγματα. Τα εγκληματικά λάθη της τελευταίας διετίας δεν φτιάχνουν σε ένα μήνα, αλλά ο Μπενίτεθ έχει να διαχειριστεί μία πολύ δύσκολη κατάσταση, που είναι ικανή να καταπιεί και αυτόν!

Καταλαβαίνω τον Μπενίτεθ, που λέει σε κάθε ματς ότι χρειάζεται υπομονή, για να αλλάξει η κατάσταση, αλλά και από την άλλη αυτή η εικόνα της ομάδας και με αυτά τα λάθη, έχουν ξενερώσει τελείως τον κόσμο.

Μία ευκαιρία υπάρχει μόνο στην Ευρώπη. Σοβαρευτείτε όσο μπορείτε πάρτε το ματς της Πέμπτης με την Βικτόρια Πλζεν, για να προχωρήσει η ομάδα στην Ευρώπη. Δώστε μία γ@@@ χαρά σε αυτόν τον ταλαιπωρημένο κόσμο, που δεν κοιμάται τα βράδια και ντρέπεται να πάει στην δουλειά του.

Θέλω να κλείσω με το θράσος της ΑΕΛ, που αντί να πει ευχαριστώ στον Ευαγγέλου και τον Κουμπαράκη που τελείωσε με 11 το παιχνίδι τόλμησε να πει ότι αδικήθηκε κιόλας. Που αδικήθηκε ακριβώς η ΑΕΛ; Στο ξύλο που έφαγε ο Σφιντέρσκι από τον Ηλιάδη, που είδε την πρώτη κίτρινη στο 56', ενώ στο 47' με αγκωνιά έριξε κάτω τον Πολωνό φορ και δεν δόθηκε ούτε φάουλ, ούτε κίτρινη στον Ηλιάδη; Αδικήθηκε μήπως η ΑΕΛ στο 50' όταν με τις τάπες ο Γκαράντε βρίσκει τον αχίλλειο του Τσέριν και όχι μόνο δεν είδε κόκκινη, αλλά ούτε φάουλ δεν δόθηκε, ούτε κίτρινη πήρε; Αντε, διότι υπάρχουν και όρια στο θράσος…

*Μέχρι να γυρίσει ο Κυριακόπουλος και μετά το αποψινό βλέπω επιστροφή στο 3-4-3 με τον Ζαρουρί φουλ-μπακ αριστερά. Είτε είναι τιμωρημένος ο Μλαντένοβιτς (με Βόλο) είτε δεν είναι. Και βλέπω και αριστερό μπακ τον Γενάρη να είναι μία από τις σίγουρες μεταγραφές. Και δεδομένα πρέπει να έρθουν δύο χαφάρες με Ρενάτο και Ταμπόρδα να μην κάνουν τίποτα και να μην ελπίζουμε και σε τίποτα.