Η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ: Σπίθα ο Τάισον... φωτιά ο Γιακουμάκης

Οι συνήθεις ύποπτοι «καθάρισαν» για τον ΠΑΟΚ και κόντρα στον Άρη - Δύο γκολ ο Γιακουμάκης, ένα γκολ και ένα κερδισμένο πέναλτι ο... παππούς Τάισον.

Παβλένκα: Δεν φέρει ευθύνη στην ισοφάριση του Άρη, απομακρύνοντας προσωρινά. Δεν απειλήθηκε πάντως πέραν αυτού.

Κένι: Αμυντικά ενώ ήταν θετικότατος εκτίθεται από τον Γιένσεν στο 1-1, ενώ επιθετικά δεν είχε τα γνωστά-καλά γεμίσματα. Ανεβασμένος ελαφρά στην επανάληψη.

Μπάμπα: Συνεχίζει να είναι ντεφορμέ -όχι όμως αρνητικός σήμερα-. Κάποια θεματάκια αμυντικά, επιθετικά ελάχιστα πράγματα. Προσπάθησε παραπάνω στο β΄ημίχρονο με αρκετές σέντρες, οι περισσότερες αναποτελεσματικές.

Λόβρεν: Επέστρεψε και ήταν κυριαρχικός στα... ψηλά. Μέτριες οι περισσότερες βαθιές μπαλιές του.

Κεντζιόρα: Ήταν σχετικά σταθερός, χωρίς να θέλξει ούτε αμυντικά ούτε επιθετικά.

Οζντόεφ: Δεν «πατούσε» περιοχή ως συνήθως, παρόλα αυτά αμυντικά ήταν θετικότατος.

Μεϊτέ: Είχε τεράστια ευκαιρία να σκοράρει με κεφαλιά στο πρώτο ημίχρονο. Αμυντικά αλάνθαστος, σε μία καλή εμφάνιση μετά την επιστροφή του.

Ιβανούσετς: Παρότι δέχθηκε κίτρινη στο πρώτο λεπτό δεν πτοήθηκε. Πίεσε παντού αποτελεσματικά την ανάπτυξη του Άρη, ενώ είχε μεγάλη φάση να σκοράρει από τρομερή εκτέλεση κόρνερ του Αντρίγια.

Ζίβκοβιτς: Ενώ δεν ήταν άμεσα απειλητικός, ήταν ο... δημιουργός των υπολοίπων. Πολύ καλές οι εκτελέσεις κόρνερ και φάουλ μετά από καιρό. Δικαιώθηκε δίνοντας ασίστ στο 3-1 του Γιακουμάκη που «κλείδωσε» το ματς.

Τάισον: Ήταν καλά ο... παππούς είναι και ο ΠΑΟΚ. Τρομερό βολ πλανέ για το 1-0, κερδίζει και το πέναλτι για το 2-1. Τι άλλο να κάνει;

Γιακουμάκης: Ήταν πανταχού παρών. Έχοντας τις περισσότερες τελικές για τον ΠΑΟΚ, αλλά και το εύστοχο πέναλτι στο τέλος του 45λεπτου για το 2-1, που προσωπικά το δικαιούταν. Βρίσκει και δεύτερο γκολ στο 48΄με άψογο τελείωμα. Αντικαταστάθηκε με ενοχλήσεις.

Οι αλλαγές:

Μύθου: Φάνηκε κάπως εκτός «κλίματος» ο νεαρός, χωρίς να μπορεί να σταθεί κάπου κομβικός.

Ντεσπόντοφ: Είχε μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει λίγα λεπτά μετά την είσοδό του δεν τα κατάφερε όμως.

Κωνσταντέλιας: Η... επιστροφή. 27 μέρες μετά αγωνίστηκε για 10 λεπτά παίρνοντας ρυθμό ενόψει Λουντογκόρετς και Παναθηναϊκού.

Καμαρά: Έπαιξε ελάχιστα και δεν μπορεί να κριθεί. Επιστρέφει σταδιακά μετά από 1,5 μήνα απουσίας.