Τουμπά: «Ήταν οι μικρές λεπτομέρειες που μας δημιούργησαν το πρόβλημα»

Οι δηλώσεις Αχμέτ Τουμπά μετά το 2-2 του Παναθηναϊκού στη Λάρισα.

Ο στόπερ του Παναθηναϊκού τόνισε χαρακτηριστικά ότι ήταν οι μικρές λεπτομέρειες που δημιούργησαν το πρόβλημα στην ομάδα του και δεν του επέτρεψαν να φύγει με το τρίποντο από την Λάρισα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τουμπά στην κάμερα της Cosmote.

«Είδατε το παιχνίδι, κάναμε ένα λάθος στο τέλος που αποδείχτηκε μοιραίο λόγω του πέναλτι. Το πιο δύσκολο όμως δεν ήταν αυτό, ήταν να καταφέρουμε να σημειώσουμε τα δύο τέρματα.

Είναι εύκολο να λέμε μετά τον αγώνα τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει, όμως είμαστε ομάδα, είμαστε όλοι μαζί, θα δούμε εικόνες και το video για να δούμε πως μπορούμε να βελτιωθούμε, αλλά ήταν οι μικρές λεπτομέρειες που δημιούργησαν το πρόβλημα».