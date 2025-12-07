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Τα highlights της ισοπαλίας του Παναθηναϊκού στη Λάρισα με την ΑΕΛ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Γκολ και φάσεις από το 2-2 της ΑΕΛ με τον Παναθηναϊκό που διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα.
Τα highlights της ισοπαλίας του Παναθηναϊκού στη Λάρισα με την ΑΕΛ (vid)