Αγγλία: Συνελήφθη 29χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής στο Λονδίνο

Αναστάτωση προκλήθηκε στο κεντρικό Λονδίνο τα ξημερώματα της 6ης Δεκεμβρίου, όταν γνωστός 29χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής συνελήφθη μετά από περιστατικό βίας.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι λίγο πριν τη 1:00 τα ξημερώματα, κλήθηκε στην οδό Wardour (W1) λόγω αναφορών για επίθεση.

Σύμφωνα με τις αρχές, το θύμα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, με τα τραύματά του να μην θεωρούνται ούτε απειλητικά για τη ζωή ούτε ικανά να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη.

Ο ποδοσφαιριστής συνελήφθη επί τόπου ως ύποπτος για δύο περιστατικά επίθεσης, καθώς και για μια κατηγορία σχετική με διατάραξη της δημόσιας τάξης.

Ο παίκτης βγήκε με εγγύηση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Στη Βρετανία, ο νόμος δεν επιτρέπει τη δημοσιοποίηση του ονόματος πριν τις επίσημες κατηγορίες, κάτι που εξηγεί γιατί η ταυτότητα του εμπλεκόμενου δεν έχει γίνει γνωστή.