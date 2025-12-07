Νίκησε την ΑΕΛ η Κ17 του Παναθηναϊκού

Η Κ17 του Παναθηναϊκού νίκησε με 2-0 την ΑΕΛ και έφυγε ξανά στο +4 από την δεύτερη ΑΕΚ. Κρητικός και Πετούσης οι σκόρερ.

Το ματς ήταν ισορροπημένο στο ξεκίνημα του, όμως σταδιακά το «Τριφύλλι» ανέβασε ρυθμούς και στο 23’ έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Φώτη, που έφυγε στην πλάτη της άμυνας αλλά πλάσαρε λίγο άουτ. Στο 26’ ήταν η σειρά του Πετούση να χάσει μεγάλη ευκαιρία, με τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ να τον σταματά.

Τελικά το γκολ ήρθε στο 39’, με τον Κάρο να κάνει ωραία πάσα και τον Κρητικό με ατομική ενέργεια και άψογο τελείωμα να «γράφει» το 1-0. Το δεύτερο γκολ του «Τριφυλλιού» ήρθε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πετούση στο 69’, για παράβαση που έγινε πάνω στον Φώτη.

Με τη νίκη αυτή ο Παναθηναϊκός διατήρησε την πρωτιά του και βρέθηκε στο +4 από την δεύτερη ΑΕΚ.

Παναθηναϊκός: Γείτονας, Καλμπουρτζής, Κουμουκέλης, Μπινιάρης, Τσίγκας, Κάρο (90' Παπακώστας), Κρητικός (80' Βασιλόπουλος), Πετούσης (90' Αθανασάκης), Φώτης (75' Νταμπίζας), Καραγκούνης (75' Μανγκανιέλο), Δελήμπεης.

ΑΕΛ: Μπαντούλης, Καραστέργιος, Τρούβας, Τουρσουνίδης, Παπαδημητρίου, Θάνος, Τσιρογιάννης, Καλογιάννης, Τσιανογιάννης, Τζάρτας, Παπαδόπουλος.