ΑΕΚ: Με Γκατσίνοβιτς πίσω από τον Γιόβιτς ξεκινά ο Νίκολιτς - Οι 11 του Ατρόμητου

Έγινε γνωστή η ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον αγώνα με τον Ατρόμητο στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια, τους Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα, τους Ρότα-Πήλιο στις πλευρές, τον Πινέδα με τον Μαρίν στον άξονα και τους: Ζοάο Μάριο, Γκατσίνοβιτς και Καλοσκάμη στη μεσοεπιθετική τριπλέτα πίσω από τον Λούκα Γιόβιτς.

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Βίντα, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Κοϊτά, Ελίασον, Καραργύρης.

Εκτός αποστολής είναι για την ΑΕΚ ο Ζίνι που τρέχει για να είναι έτοιμος την Πέμπτη στην Σαμψούντα, ενώ επιστρέφουν οι Πέτρος Μάνταλος και Νίκλας Ελίασον. Στην αποστολή επίσης, για δεύτερο σερί αγώνα είναι ο Ζώης Καραργύρης.

Οι 11 του Ατρόμητου

H ενδεκάδα του Ατρόμητου: Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα, Κίνι, Τσαντίλας, Αιτόρ Γκαρθία, Μπάκου, Τσακμάκης, Μανσούρ, Μουτουσαμί.

Στον πάγκο: Αθανασίου, Κοσέλεφ, Καραμάνης, Οζέγκοβιτς, Παλμεζάνο, Μουντές, Χότζα, Παπαδόπουλος, Αμπαρτζίδης, Ούρονεν, Τζοβάρας.