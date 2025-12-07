Μπενίτεθ: «Κάναμε ατομικά λάθη που μας στοιχίζουν και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί»

Ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στα λάθη των παικτών του και την ευκαιρία του Τετέ για το 1-3.

Οι δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού μετά την ισοπαλία 2-2 με την ΑΕΛ στα τελευταία λεπτά.

«Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι πόσο μάλλον όταν είδα και τον αγωνιστικό χώρο. Κάναμε παραπάνω από αρκετά για να μπορέσουμε να νικήσουμε τον αγώνα, προηγηθήκαμε 2-1, χάσαμε μια ξεκάθαρη ευκαιρία για να τελειώσουμε το παιχνίδι, δεν τα καταφέραμε και μετά είχαμε τη φάση του πέναλτι με την οποία ισοφαριστήκαμε στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Βλέπουμε ότι κάναμε ατομικά λάθη που μας στοιχίζουν πάρα πολύ και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί δυσκολευόμαστε πάρα πολύ.

Ξέραμε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι που γινόταν, μεγάλες μπαλιές, δεύτερες μπαλιές, πολλές σέντρες, προσπαθήσαμε να μπλοκάρουμε κάποιες σέντρες και το καταφέραμε αλλά δεν είναι δυνατόν να μπορέσεις να τις μπλοκάρεις όλες και μετά είχαμε τη φάση του πέναλτι που τα άλλαξε όλα και έφερε την ισοπαλία».