Μαλεζάς: «Μας το έδωσε το ποδόσφαιρο σήμερα...»

Ο Στέλιος Μαλεζάς μοίραζε συγχαρητήρια στους παίκτες του για την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό.

Οι δηλώσεις του τεχνικού της ΑΕΛ Στέλιου Μαλεζά.

«Είναι λογικό όταν προερχόμαστε από ανεπιτυχή αποτελέσματα να ακούγονται πράγματα και φήμες, πρέπει να κοιτάμε τη δουλειά μας και θεωρώ ότι η μεγαλύτερη επιτυχία είναι ότι τα παιδιά παρά τα όσα ακούγονταν έμειναν συγκεντρωμένοι όλο αυτό το διάστημα και νομίζω ότι μας το έδωσε και το ποδόσφαιρο σήμερα.

Θα έχουμε και καλές και κακές στιγμές, και τις φήμες και την πολύ δουλειά και την ατυχία, όλα είναι μέσα στο παιχνίδι.

Τεράστια συγχαρητήρια στους παίκτες. Πίστεψαν στο πλάνο και το ακολούθησαν πιστά. Τους ανήκει 100% ότι πήραν θετικό αποτέλεσμα».