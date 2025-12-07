Βαθμολογία Super League: Ακάθεκτοι ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, στο -15 από την κορυφή ο Παναθηναϊκός!

Οι δύο Δικέφαλοι συνέχισαν με εντός έδρας νίκες και παραμένουν στο κυνήγι του Ολυμπιακού, ενώ το τριφύλλι μετά το 2-2 στην Λάρισα απέχει πια 15 βαθμούς από το ρετιρέ της βαθμολογίας.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 13η αγωνιστική έχει ως εξής:

1. Ολυμπιακός 13 34 30-7 2. ΠΑΟΚ 13 32 29-10 3. ΑΕΚ 13 31 19-10 4. Λεβαδειακός 13 22 31-17 5. Βόλος ΝΠΣ 13 22 16-16 6. Παναθηναϊκός 12 19 19-14 7. Άρης 13 16 12-16 8. Κηφισιά 13 16 21-22 9. Παναιτωλικός 12 12 13-18 10. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ 13 12 15-18 11. Ατρόμητος 13 9 12-20 12. ΟΦΗ 12 9 11-25 13. ΑΕΛ Novibet 13 8 13-24 14. Πανσερραϊκός 12 5 7-31

* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.

1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

v. οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vi. η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vii. οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων

Η 13η αγωνιστική ολοκληρώνεται με την εξής αναμέτρηση

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025

18:00: Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (14η)

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

17:00: Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet

18:00: ΟΦΗ - Πανσερραϊκός

20:00: Κηφισιά - Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

17:30: Παναιτωλικός - ΑΕΚ

18:00: Ατρόμητος - ΠΑΟΚ

20:00: Άρης - Ολυμπιακός

21:00: Παναθηναϊκός - Βόλος ΝΠΣ