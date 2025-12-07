Ενδεκάδα με Μορόν απέναντι στον ΠΑΟΚ για τον Άρη

Οι επίλεκτοι του Μανόλο Χιμένεθ για το παιχνίδι της Τούμπας.
Ο Ισπανός τεχνικός κατεβαίνει με αλλαγμένο το αρχικό σχήμα του, σε σχέση με το ματς του κυπέλλου. Ο Διούδης επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια. Με Φαντικά Τεχέρο στις πλευρές της άμυνας και Ρόουζ - Άλβαρο στα στόπερ.
Στο κέντρο Μόντσου - Ράσιτς και Γαλανόπουλος θα κουβαλήσουν την οργάνωση του παιχνιδιού, με τους Πέρεθ και Γένσεν στις πλευρές της επίθεσης και τον Μορόν στην κορυφή.
Αναλυτικά:
Άρης (Χιμένεθ): Διούδης, Άλβαρο, Ρόουζ, Φαντικά, Τεχέρο, Ράσιτς, Μόντσου, Γαλανόπουλος, Γένσεν, Πέρεθ, Μορόν
Αναπληρωματικοί: Αθανασιάδης, Ντούντου, Παναγίδης, Γιαννιώτας, Χαρούπας, Μισεουί, Νινγκ, Μάικιτς, Φρίντεκ, Μορουτσάν