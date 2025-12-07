Στο «δέκα» ο Ιβανούσετς, στον πάγκο ο Κωνσταντέλιας: Η 11άδα του ΠΑΟΚ κόντρα στον Άρη (pic)

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας επέστρεψε στην αποστολή του ΠΑΟΚ, ωστόσο, μένει εκτός αρχικής ενδεκάδας για το ματς με τον Άρη, με τον Λούκα Ιβανούσετς να παίρνει φανέλα βασικού!

Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ επιστρέφει ο Γίρι Παβλένκα, όπως αντίστοιχα και ο Κένι στο δεξί άκρο της άμυνας, με τον Μπάμπα να διατηρείται στ΄αριστερά.

Χωρίς τον Γιάννη Μιχαηλίδη καλείται να πορευθεί ο Δικέφαλος για το επόμενο διάστημα, με το δίδυμο Λόβρεν - Κεντζιόρα να επιστρατεύεται από τον Ραζβάν Λουτσέσκου για το κέντρο της άμυνας.

Στα χαφ επιστρέφει ο Σουαλιό Μεϊτέ με παρτενέρ τον Οζντόεφ, έχοντας μπροστά τους τον Ιβανούσετς και τους Τάισον - Αντρίγια στα «φτερά».

Στην κορυφή της επίθεσης διατηρείται ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Αναφορικά με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, επέστρεψε στην αποστολή του ΠΑΟΚ, όπως διαβάσατε νωρίτερα μέσα από το SDNA, αλλά έμεινε εκτός αρχικής ενδεκάδας και μένει να φανεί αν θα του δοθεί χρόνος από τον προπονητή του για να ενταχθεί ομαλά...