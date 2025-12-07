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Με άπιαστη κεφαλιά του Καλάμπρια ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 43' ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 1-1. Σέντρα του Μλαντένοβιτς από αριστερά, άπιαστη κεφαλιά του Καλάμπρια από το ύψος του πέναλτι και 1-1 ο Παναθηναϊκός.

Το γκολ του Καλάμπρια

 

Νωρίτερα, η ΑΕΛ είχε ανοίξει το σκορ με τον Πέρες.

Με άπιαστη κεφαλιά του Καλάμπρια ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός (vid)