Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Με άπιαστη κεφαλιά του Καλάμπρια ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός (vid) 07-12-2025 18:29 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΛ Novibet Παναθηναϊκός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 43' ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 1-1. Σέντρα του Μλαντένοβιτς από αριστερά, άπιαστη κεφαλιά του Καλάμπρια από το ύψος του πέναλτι και 1-1 ο Παναθηναϊκός. Το γκολ του Καλάμπρια Νωρίτερα, η ΑΕΛ είχε ανοίξει το σκορ με τον Πέρες. Έρχεται κι αλλάζει το τηλεοπτικό τοπίο: Τα πρωταθλήματα και οι ομάδες που θέλει στη νέα πλατφόρμα του ο Γιάννης Αλαφούζος menshouse.gr Έκπληξη με την κατάθεση πρότασης νόμου για τη 13η σύνταξη instanews.gr Ανεβάζει στα ύψη το μπάτζετ: Τα 4 νέα μεταγραφικά χτυπήματα του Πάρκερ για να ολοκληρώσει το «Project Βιλερμπάν» menshouse.gr Κουίζ «Βιολογία»: 10 απλές ερωτήσεις που θα σου δείξουν ότι δεν ξέρεις ούτε τα βασικά που έμαθες στο σχολείο menshouse.gr Κατερίνα Παναγοπούλου: Η εμφάνιση-φωτιά που θα απολαύσουμε (και) στο MEGA dailymedia.gr «Δεν έχουμε κάτι για σένα, αντίο! – Δεν είμαι στα κυκλώματα εγώ»: Το άκομψο «κόψιμο» της Ιωάννας Τούνη από τα MAD Awards dailymedia.gr Ανέκφραστος, σχεδόν φοβιστικός: Ο γρίφος του προπονητή με τις κωδικοποιημένες εντολές που έγινε το άλυτο μυστήριο του Μουντιάλ menshouse.gr Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου: Πότε αποφυλακίζεται τελικά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος instanews.gr Με άπιαστη κεφαλιά του Καλάμπρια ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός (vid) SHARE