Με επιστροφές η αποστολή του Παναιτωλικού για Σέρρες

Οι Αγρινιώτες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό και η αποστολή του Γιάννη Αναστασίου έγινε γνωστή.

Ο Γιάννης Αναστασίου δεν μπορεί να υπολογίζει στον Ενκολολό που έμεινε εκτός για προληπτικούς λόγους, όπως και οι Αποστολόπουλος, Στάγιτς και Μλάντεν που παραμένουν στα «πιτς». Απεναντίας, στην αποστολή της ομάδας επιστρέφει οι Αγκίρε, Σιέλης και Κοντούρης καθώς αμφότεροι ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισαν. Η αποστολή του Παναιτωλικού: Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεκσιτς, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Τσούρα, Εστεβάν, Γκαρσία, Κόγιτς, Κοντούρης, Μάνος, Μανρίκε, Ματάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Νικολάου, Παρδαλός, Σιέλης, Σμυρλής, Ζίβκοβιτς.