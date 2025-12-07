Χρόνος ανάγνωσης 1’ «Δώρο» του Μλαντένοβιτς, η ΑΕΛ το εκμεταλλεύτηκε και άνοιξε το σκορ (vid) 07-12-2025 18:22 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΛ Novibet Παναθηναϊκός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 37ο λεπτό ο Μλαντένοβιτς έκανε λάθος στη μεσαία γραμμή, έκλεψε ο Στάικος, προχώρησε και πάσαρε στον Γκαράτεπου σούταρε και απέκρουσε ο Κότσαρης καισ τη επαναφορά ο Πέρες άνοιξε το σκορ. Το 1-0 της ΑΕΛ Έρχεται κι αλλάζει το τηλεοπτικό τοπίο: Τα πρωταθλήματα και οι ομάδες που θέλει στη νέα πλατφόρμα του ο Γιάννης Αλαφούζος menshouse.gr Έκπληξη με την κατάθεση πρότασης νόμου για τη 13η σύνταξη instanews.gr Κουίζ «Βιολογία»: 10 απλές ερωτήσεις που θα σου δείξουν ότι δεν ξέρεις ούτε τα βασικά που έμαθες στο σχολείο menshouse.gr Ανεβάζει στα ύψη το μπάτζετ: Τα 4 νέα μεταγραφικά χτυπήματα του Πάρκερ για να ολοκληρώσει το «Project Βιλερμπάν» menshouse.gr Κατερίνα Παναγοπούλου: Η εμφάνιση-φωτιά που θα απολαύσουμε (και) στο MEGA dailymedia.gr «Δεν έχουμε κάτι για σένα, αντίο! – Δεν είμαι στα κυκλώματα εγώ»: Το άκομψο «κόψιμο» της Ιωάννας Τούνη από τα MAD Awards dailymedia.gr Ανέκφραστος, σχεδόν φοβιστικός: Ο γρίφος του προπονητή με τις κωδικοποιημένες εντολές που έγινε το άλυτο μυστήριο του Μουντιάλ menshouse.gr Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου: Πότε αποφυλακίζεται τελικά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος instanews.gr «Δώρο» του Μλαντένοβιτς, η ΑΕΛ το εκμεταλλεύτηκε και άνοιξε το σκορ (vid) SHARE