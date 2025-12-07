MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

«Δώρο» του Μλαντένοβιτς, η ΑΕΛ το εκμεταλλεύτηκε και άνοιξε το σκορ (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Στο 37ο λεπτό ο Μλαντένοβιτς έκανε λάθος στη μεσαία γραμμή, έκλεψε ο Στάικος, προχώρησε και πάσαρε στον Γκαράτεπου σούταρε και απέκρουσε ο Κότσαρης καισ τη επαναφορά ο Πέρες άνοιξε το σκορ.

Το 1-0 της ΑΕΛ

«Δώρο» του Μλαντένοβιτς, η ΑΕΛ το εκμεταλλεύτηκε και άνοιξε το σκορ (vid)