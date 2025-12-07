Τρίποντο για Athens Kallithea, σταθερά στο κυνήγι της τετράδας η Ελλάς Σύρου

Η Athens Kallithea επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας με 2-0 των Χανίων στο «Ελ Πάσο», ενώ η Ελλάς Σύρου συνεχίζει τη σταθερά ανοδική πορεία της με ένα άνετο 3-1 απέναντι στον Παναργειακό.

Νίκη και για το Αιγάλεω, που με το 3-0 επί της Ηλιούπολης πήρε ανάσα στη 13η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Οι αγώνες

Athens Kallithea - Χανιά 2-0

Μετά από τρία παιχνίδια χωρίς νίκη, η Καλλιθέ βρήκε το τρίποντο. Το σκορ άνοιξε ο Ντεντάκης στο 60’.

Στο 69’ ο Κωστανάσιος έκανε πέναλτι και έφυγε με δεύτερη κίτρινη κάρτα,Ο Παϊσάο ευστόχησε από την άσπρη βούλα, κάνοντας το 2-0.

Στο 89’ ο τερματοφύλακας των Χανίων έπιασε πέναλτι του Βασιλόγιαννη.

Παναργειακός - Ελλάς Σύρου 1-3

Η Ελλάς Σύρου συνέχισε το αήττητο, (τρεις νίκες, μία ισοπαλία). Οι νησιώτες άνοιξαν το σκορ στο 14’ με τον Μπάμπη, ενώ στο 67’ ο Κόλα έκανε το 0-2. Ο Τριμμάτης στο 75’ «κλείδωσε» την νίκη με τρίτο γκολ, ενώ Γαρουφαλιάς με αυτογκόλ έκανε το τελικό 1-3.

Αιγάλεω - Ηλιούπολη 3-0

Το Αιγάλεω έβγαλε αντίδραση και πήρε μεγάλο τρίποντο απέναντι στην Ηλιούπολη, που εξακολουθεί να είναι χαμηλά στη βαθμολογία.

Ο Χόσκο στο 14’ έκανε το 1-0, ο Ευαγγέλου στο 35’ διπλασίασε το προβάδισμα, ενώ ο Φοφανά στο 82’ διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Αποτελέσματα 13ης αγωνιστικής

Καλαμάτα - Ολυμπιακός Β 3-1

Πανιώνιος - Μαρκό 1-0

Athens Kallithea - Χανιά 2-0

Αιγάλεω - Ηλιούπολη 3-0

Παναργειακός - Ελλάς Σύρου 1-3

Βαθμολογία

1. Καλαμάτα 35

2. Πανιώνιος 33

3. Μαρκό 22

4. Athens Kallithea 20

5. Ελλάς Σύρου 19

6. Αιγάλεω 14*

7. Ολυμπιακός Β 14*

8. Χανιά 9

9. Ηλιούπολη 7

10. Παναργειακός 4

*Αιγάλεω και Ολυμπιακός Β έχουν έναν αγώνα λιγότερο.