Τρίποντο για Athens Kallithea, σταθερά στο κυνήγι της τετράδας η Ελλάς Σύρου

Νίκη και για το Αιγάλεω, που με το 3-0 επί της Ηλιούπολης πήρε ανάσα στη 13η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.
Οι αγώνες
Athens Kallithea - Χανιά 2-0
Μετά από τρία παιχνίδια χωρίς νίκη, η Καλλιθέ βρήκε το τρίποντο. Το σκορ άνοιξε ο Ντεντάκης στο 60’.
Στο 69’ ο Κωστανάσιος έκανε πέναλτι και έφυγε με δεύτερη κίτρινη κάρτα,Ο Παϊσάο ευστόχησε από την άσπρη βούλα, κάνοντας το 2-0.
Στο 89’ ο τερματοφύλακας των Χανίων έπιασε πέναλτι του Βασιλόγιαννη.
Παναργειακός - Ελλάς Σύρου 1-3
Η Ελλάς Σύρου συνέχισε το αήττητο, (τρεις νίκες, μία ισοπαλία). Οι νησιώτες άνοιξαν το σκορ στο 14’ με τον Μπάμπη, ενώ στο 67’ ο Κόλα έκανε το 0-2. Ο Τριμμάτης στο 75’ «κλείδωσε» την νίκη με τρίτο γκολ, ενώ Γαρουφαλιάς με αυτογκόλ έκανε το τελικό 1-3.
Αιγάλεω - Ηλιούπολη 3-0
Το Αιγάλεω έβγαλε αντίδραση και πήρε μεγάλο τρίποντο απέναντι στην Ηλιούπολη, που εξακολουθεί να είναι χαμηλά στη βαθμολογία.
Ο Χόσκο στο 14’ έκανε το 1-0, ο Ευαγγέλου στο 35’ διπλασίασε το προβάδισμα, ενώ ο Φοφανά στο 82’ διαμόρφωσε το τελικό 3-0.
Αποτελέσματα 13ης αγωνιστικής
Καλαμάτα - Ολυμπιακός Β 3-1
Πανιώνιος - Μαρκό 1-0
Athens Kallithea - Χανιά 2-0
Αιγάλεω - Ηλιούπολη 3-0
Παναργειακός - Ελλάς Σύρου 1-3
Βαθμολογία
1. Καλαμάτα 35
2. Πανιώνιος 33
3. Μαρκό 22
4. Athens Kallithea 20
5. Ελλάς Σύρου 19
6. Αιγάλεω 14*
7. Ολυμπιακός Β 14*
8. Χανιά 9
9. Ηλιούπολη 7
10. Παναργειακός 4
*Αιγάλεω και Ολυμπιακός Β έχουν έναν αγώνα λιγότερο.