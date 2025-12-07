Ο Ηρακλής δυσκολεύτηκε στη Χρυσούπολη κόντρα στον τοπικό Νέστο, του οποίου επικράτησε με ανατροπή (1-2) επιστρέφοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Νέστος και Ηρακλής μονομάχησαν στο ανακαινισμένο γήπεδο Χρυσούπολης με τις δύο ομάδες να έχουν τελείως διαφορετικούς στόχους.

Ο Γηραιός ξεκίνησε φουριόζος την αναμέτρηση, χάνοντας συνεχόμενες ευκαιρίες κλείνοντας στα καρέ του τον Νέστο. Στο 10΄η κεφαλιά του Μαχαίρα δεν βρήκε δίχτυα, ενώ και ένα απευθείας φάουλ των φιλοξενούμενων κατέληξε λίγο άουτ.

Στο 39΄στην πρώτη του ευκαιρία στον αγώνα ο Νέστος ευτύχησε να προηγηθεί. Ο Ντοναλντόνι πάτησε περιοχή και ανατράπηκε από τον Εραμούσπε, γράφοντας ο ίδιος το 1-0 για τους γηπεδούχους, το οποίο ήταν και σκορ ημιχρόνου.

Ο Ηρακλής όμως έβγαλε αντίδραση. Με τον Νέστο να μένει με δέκα παίκτες, καθώς αποβλήθηκε ο Αντεσίνα στο 60ο λεπτό, ο Μάναλης ισοφάρισε από την άσπρη βούλα στο επόμενο λεπτό (1-1). Ξανά ο Μάναλης οκτώ λεπτά αργότερα με κεφαλιά έκανε το τελικό 1-2 για τους Θεσσαλονικείς.

Με τη νίκη αυτή, ο Ηρακλής επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας με 31 βαθμούς, με τον Νέστο να παραμένει στους 11 και την 7η θέση. Την επόμενη αγωνιστική ο Γηραιός υποδέχεται τον Μακεδονικό, ενώ η ομάδα της Χρυσούπολης φιλοξενεί τον Καμπανιακό.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Γ. Μούτσα, Δαλιανόπουλος (75′ Αρνίς), Μανωλάκης, Τσαμούρης, Γκιώνης, Μπάλλας, Ψάλτης, Αντεσίνα, Γλυνός (75′ Λ. Μούτσα), Σαπουντζής (65′ Σταυρόπουλος), Ντοναλντόνι (75′ Αθανασόπουλος).

Ηρακλής (Βίγκνιεβιτς): Στουρνάρας, Κάτσικας, Αναστασίου, Εραμούσπε, Γιαννούτσος, Παναγιωτίδης, Χάμοντ (46′ Φοφανά), Τσιντώνης (46′ Ντόβενταν), Μαχαίρας (83′ Μωϋσίδης), Κυνηγόπουλος (62′ Κούστα), Μάναλης (89′ Ουές).

