Ηττήθηκε από τον Ατρόμητο η Κ19 της ΑΕΚ - Εκτός ο Καραργύρης, τον παίρνει μαζί του ο Νίκολιτς

Έχασε έδαφος η Κ19 της ΑΕΚ που ηττήθηκε με 0-1 από τον Ατρόμητο στις εγκαταστάσεις Athens LifeTech Park στα Σπάτα για την 13η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Υποδομών (Κ19) της Super League.

Οι μικροί της Ένωσης, παρατάχθηκαν χωρίς τον Ζώη Καραργύρη, κάτι που σημαίνει πως ο Μάρκο Νίκολιτς τον θέλει μαζί του στην αποστολή και μένει να δούμε αν θα τον έχει και στην τελική 20άδα στο βραδινό παιχνίδι με τον Ατρόμητο (21:00) στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena.

Ο νεαρός σέντερ φορ, που είναι πρώτος σκόρερ στην Κ19, θυμίζουμε πως πήρε τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής με την πρώτη ομάδα μεσοβδόμαδα στο Κύπελλο με τον ΟΦΗ αγωνιζόμενος ως αλλαγή.

Να σημειώσουμε, πως στον αγώνα της Κ19, δεν συμμετείχε ούτε ο 18χρονος στόπερ Σταύρος Ψυρόπουλος, που επίσης είχε μπει στην αποστολή με τον ΟΦΗ.

Στο αγωνιστικό κομμάτι του αγώνα της Κ19, το πρώτο ημίχρονο κύλησε με υπεροχή της ΑΕΚ που, με σωστό συνδυαστικό παιχνίδι, έφτασε σε καλές ευκαιρίες για γκολ, με πιο χαρακτηριστική το ωραίο μονοκόμματο σουτ του Πόριαζη, μετά από μπαλιά του Παλαιολόγου, στο 20'.



Το γκολ, όμως, ήρθε τελικά για τον Ατρόμητο στο 56' για τον Ατρόμητο με σκόρερ τον Μπάτο μετά από φάση διαρκείας. To 0-1 ήταν το τελικό σκορ, αφού η ΑΕΚ δεν κατάφερε να δημιουργήσει κάποιες καλές προϋποθέσεις για το γκολ της ισοφάρισης.



ΑΕΚ (Βασίλης Βούζας): Παπαβασιλείου, Σελλάς (46' Αρβανιτάκης) Γεωργίου (60' Βλιώρας) Φιλιππιάδης, Δελαπόρτας (82' Μαρτόπουλος) Χριστακόπουλος (60' Σαββίδης) Κολιμάτσης, Παλαιολόγου, Ζουριδάκης, Γκολφίνος, Ποριάζης (60' Σαμουργασίδης).