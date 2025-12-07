Συλλυπητήρια και από τον ΠΑΟΚ σε Αστέρα και Σιλά

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έστειλε τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια και τους οικείους του ποδοσφαιριστή του Asteras Aktor, Ισιάγκα Σιλά για την απώλεια της συζύγου του.

Η ανακοίνωση του χαμού της συζύγου του παίκτη των Αρκάδων έχει συγκλονίσει τις τελευταίες ώρες, με τον Δικέφαλο μέσω ανακοίνωσης να στέκεται στο «πλευρό» του ποδοσφαιριστή και των οικείων του.

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του ποδοσφαιριστή του Asteras Aktor, Ισιάγκα Σιλά για την απώλεια της συζύγου του...», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ με το ποδόσφαιρο σε αυτές τις περιπτώσεις να περνάει σε... δεύτερη μοίρα.