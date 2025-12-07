Αστέρας Τρίπολης: Πένθος στους Αρκάδες, πέθανε η σύζυγος του Σιλά

«Σύσσωμη η οικογένεια του Αστέρα είναι στο πλευρό σου σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή» γράφουν οι Αρκάδες

Η «οικογένεια» του Αστέρα Τρίπολης πενθεί για την απώλεια της συζύγου του ποδοσφαιριστή της ομάδας, Ισιαγκά Σιλά.



Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTΟR:



«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR εκφράζει τη βαθιά οδύνη της και την αμέριστη συμπαράστασή της στον ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Issiaga Sylla για την απώλεια της συζύγου του.



Issiaga, σύσσωμη η οικογένεια του ASTERAS AKTOR είναι στο πλευρό σου σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή.



Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο.



Courage, frère!



Θερμά συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια του ποδοσφαιριστή μας».