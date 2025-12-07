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Αστέρας Τρίπολης: Πένθος στους Αρκάδες, πέθανε η σύζυγος του Σιλά

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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«Σύσσωμη η οικογένεια του Αστέρα είναι στο πλευρό σου σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή» γράφουν οι Αρκάδες

Η «οικογένεια» του Αστέρα Τρίπολης πενθεί για την απώλεια της συζύγου του ποδοσφαιριστή της ομάδας, Ισιαγκά Σιλά.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTΟR:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR εκφράζει τη βαθιά οδύνη της και την αμέριστη συμπαράστασή της στον ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Issiaga Sylla για την απώλεια της συζύγου του.

Issiaga, σύσσωμη η οικογένεια του ASTERAS AKTOR είναι στο πλευρό σου σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή.

Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο.

Courage, frère!

Θερμά συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια του ποδοσφαιριστή μας».

Αστέρας Τρίπολης: Πένθος στους Αρκάδες, πέθανε η σύζυγος του Σιλά