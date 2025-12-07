Άλμα παραμονής έκανε η Καβάλα στην έδρα του Μακεδονικού (0-1), με τους «πράσινους» να συμπληρώνουν έναν ολόκληρο γύρο μόνο με ήττες.

Ο Μακεδονικός υποδέχτηκε τους Αργοναύτες στην Ευκαρπία σε ένα παιχνίδι «τελικό» για τους γηπεδούχους, με την Καβάλα να μοιάζει σε καλύτερο μομέντουμ.

Η πρώτη μεγάλη στιγμή στο ματς έγινε στο 19’ και ήταν για τους γηπεδούχους, όταν ο Σουλαϊμόν έκανε το σουτ έξω από την περιοχή, με τον Γιαννίκογλου να διώχνει σωτήρια στην αριστερή του γωνία. Η Καβάλα απάντησε στο 44 μετά από λάθος του Γουναρίδη, που έκανε διπλή επαφή σε ελεύθερο και χρεώθηκε έμμεσο. Η μπάλα στρώθηκε στον Σιφναίο, ο οποίος με διπλή προσπάθεια δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου, ο Βοριαζίδης επιχείρησε το δυνατό σουτ, εκτός περιοχής, με τον Γουναρίδη να διώχνει σωτήρια την μπάλα.

Με το ξεκίνημα του β’ μέρους, η Καβάλα έχασε σπουδαία ευκαιρία. Ο Ελ Καντουσί ελίχθηκε έξω από την περιοχή, επιχείρησε το σουτ, με την μπάλα να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι του Καζέλη. Στο 50’ οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ. Ο Κατσουλίδης επιχείρησε την σέντρα από τα δεξιά, ο Σιφναίος νίκησε στον «αέρα» τους αμυντικούς του Μακεδονικού και νίκησε τον Καζέλη για το 0-1.

Στο 74’ ο Μακεδονικός έχασε την δεύτερη στιγμή του. Γύρισμα του Παναγιωτούδη, κεφαλιά του Καντάβ από το ύψος του πέναλτι, μπλόκαρε σταθερά ο Γιαννίκογλου! Σε ένα δίλεπτο (76’-78’) ο ΑΟΚ δημιούργησε δύο καλές στιγμές. Αρχικά, ο Καζέλης σταμάτησε με μεγάλη απόκρουση το πλασέ του Σιφναίου, ενώ και στην επόμενη φάση μπλόκαρε σταθερά το σουτ του Ελ Καντουσί, από το ύψος της μεγάλης περιοχής.

Τελικό σκορ 0-1 για την Καβάλα, η οποία έκανε άλμα παραμονής και έφτασε τους 15 βαθμούς, όσους έχει και ο ΠΑΟΚ Β. Στους 5 μόλις οι πράσινοι, όντας ουραγοί και έχοντας 9 συνεχόμενες ήττες.

Την επόμενη αγωνιστική η Καβάλα φιλοξενείται από τον ΠΑΟΚ Β, ενώ ο Μακεδονικός αγωνίζεται εκτός έδρας κόντρα στον Ηρακλή.

Συνθέσεις:

Μακεδονικός (Τυριακίδης): Γουναρίδης (46’ Καζέλης), Χασάνογλου, Σαραγιώτης (66’ Κούφας), Τσουκάνης, Μορέρ, Κωνσταντινίδης, Παναγιωτούδης, Καρτάλης, Σουλαϊμόν (53’ Νικόλοφ), Καπνίδης (53’ Καπετάνος), Αμανατίδης (53’ Καντάβ).

Καβάλα (Τάτσης): Γιαννίκογλου, Κατσουλίδης (75’ Παναγιώτου), Κολλαράς, Χρούστινετς, Αλιατίδης, Μπρέγκου, Γαβριηλίδης, Βοριαζίδης (88’ Δημοσθένους), Σιφναίος, Διονέλλης (46’ Ελ Καντουσί), Σταμούλης (46’ Β. Παπαδόπουλος)