Αθανασιάδης: «Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε στην Τούμπα, να δώσουμε το 100% των δυνάμεων μας»

Στην πνευματική ετοιμότητα που πρέπει να επιδείξει ο Άρης με φόντο το σημερινό (7/12, 19:30) ντέρμπι στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ εστίασε ο Γιώργος Αθανασιάδης, τονίζοντας πως οι «κιτρινόμαυροι» πρέπει να καταθέσουν το 100% της ενέργειας τους στον αγωνιστικό χώρο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της ΝOVA:

Για το τι άφησε το ντέρμπι της περασμένης Τετάρτης με τον ΠΑΟΚ: «Αυτό που μάς άφησε το ντέρμπι της περασμένης Τετάρτης με τον ΠΑΟΚ είναι η καλή εικόνα που δείξαμε. Μπορούσαμε να πάρουμε τη νίκη σε αυτό το παιχνίδι. Σταθήκαμε άτυχοι στα τελευταία λεπτά, για ακόμη μια φορά. Δείξαμε, όμως, ότι είμαστε εδώ».

Για το αν το προηγούμενο παιχνίδι έδωσε ψυχολογική τόνωση στον ίδιο και τους συμπαίκτες του: «Σίγουρα. Μάς άφησε, όμως, μια πικρία στο τέλος… Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό που δείξαμε είναι ότι απέναντι σε μια καλή ομάδα, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, μπορέσαμε κι ανταπεξήλθαμε. Διεκδικήσαμε τη νίκη κι αυτό είναι θετικό πρόσημο για εμάς, ενόψει της συνέχειας».

Για το πόσο βοηθάει η προηγούμενη εμφάνιση τους ίδιους για το σημερινό ντέρμπι: «Πράγματι, βοηθάει στη σκέψη μας, όμως, το θέμα είναι να παρουσιαστούμε το ίδιο σοβαροί στην Τούμπα και το ίδιο πειθαρχημένοι. Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε καθόλου, ειδικά από τη στιγμή που το ερχόμενο παιχνίδι είναι στην έδρα του αντιπάλου».

Για το αν πιστεύει ότι αγωνιστικά μοιάζουν τα δύο παιχνίδια: «Κατ’ αρχάς, τώρα παίζουμε για διαφορετική διοργάνωση. Παίξαμε για το Κύπελλο και τώρα παίζουμε για το πρωτάθλημα. Ως ντέρμπι, βεβαίως, έχει πάντα την ίδια σημασία, για όποια διοργάνωση κι αν γίνεται και σε όποια έδρα. Αυτή τη στιγμή, πάντως, εμείς καιγόμαστε για θετικό αποτέλεσμα».

Για το τι πρέπει να κάνει ο Άρης για να πάρει θετικό αποτέλεσμα στο στην Τούμπα: «Πρέπει να είμαστε παραπάνω συγκεντρωμένοι και να έχουμε μεγαλύτερη θέληση για τη νίκη. Επιπλέον, το σημαντικό είναι στις ευκαιρίες που θα δημιουργήσουμε, να σκοράρουμε περισσότερα γκολ».

Για το αν τα δύο πρόσφατα αποτελέσματα έχουν αλλάξει το κλίμα στην ομάδα: «Αυτός είναι ο στόχος, να αλλάξουμε το κλίμα στην ομάδα προς το καλύτερο. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Το θέλουμε και για εμάς, αλλά και για τον κόσμο μας. Μόνο έτσι θα αλλάξουμε την ψυχολογική μας διάθεση προς το καλύτερο και θα φέρουμε ξανά τον κόσμο μας στο γήπεδο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πετύχουμε. Αν πάρουμε, λοιπόν, το θετικό αποτέλεσμα στην Τούμπα, όλη η κατάσταση θα αλλάξει υπέρ μας».

Για το πέναλτι που απέκρουσε: «Πράγματι, ήταν θετικό αυτό για εμένα. Μου δίνει καλή ψυχολογική διάθεση για τη συνέχεια. Ήθελα να βοηθήσω την ομάδα και να δείξω ότι είμαι παρών. Όσο μπορώ να βοηθάω, θα το κάνω».

Για το τι είπε στους νέους συμπαίκτες του για τα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ: «Αυτό που τους είπα είναι ότι το σημαντικό είναι απολαύσουν αυτά τα ντέρμπι. Να δώσουν το 100% των δυνάμεών τους, γιατί αυτές οι στιγμές μένουν στην ιστορία. Κι από εκεί και πέρα να είναι απολύτως συγκεντρωμένοι».