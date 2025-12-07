ΠΑΟΚ: «Να παραμείνει η Τούμπα γεμάτη φωνή και πάθος»

Ο ΠΑΟΚ εφιστά την προσοχή στους φιλάθλους που θα γεμίσουν την Τούμπα, ούτως ώστε το γήπεδο να παραμείνει με πάθος και φωνή σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Η ποδοσφαιρική μάχη της Θεσσαλονίκης μεταφέρεται στην γεμάτη Τούμπα κι ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη με μοναδικό στόχο τους τρεις βαθμούς.

Είναι υποχρέωση όλων μας η Τούμπα να παραμείνει γεμάτη φωνή και πάθος, σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Πρέπει να προστατεύσουμε το γήπεδο μας, να μην απαντήσουμε σε καμία πρόκληση και να δώσουμε τα πάντα για την ομάδα, χωρίς ενέργειες που μπορούν να τη βάλουν σε κίνδυνο.

Θυμίζουμε ότι η Ελληνική Αστυνομία θα διενεργήσει προελέγχους περιμετρικά του γηπέδου και υπενθυμίζουμε ότι στο γήπεδο της Τούμπας απαγορεύεται η χρήση βεγγαλικών, κροτίδων, καπνογόνων, πυρσών και συσκευών laser, η ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, όπως και η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, υβριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο.

Όλοι μαζί, προστατεύουμε το γήπεδο μας, αγνοούμε τυχόν προκλήσεις και διασφαλίζουμε το μέλλον της ομάδας μας στη μάχη για τον τίτλο.

Οι θύρες της Τούμπας θα ανοίξουν στις 17:00. Φροντίστε να έχετε κάνει έγκαιρα την ταυτοποίηση του εισιτηρίου σας μέσω του Gov.gr Wallet, ιδανικά αμέσως μετά την αγορά του, για να αποφύγετε καθυστερήσεις και προβλήματα.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov Wallet από την αγορά του και εντεύθεν, καθώς και στη διαδικασία της μεταβίβασης εισιτηρίων διαρκείας. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο Gov.gr Εξυπηρέτηση Πολίτη (support.gov.gr) & https://wallet.gov.gr/support.

Πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ!