Ζαλίζουν τα νούμερα του Μέσι στο MLS

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να γράφει ιστορία στο ποδόσφαιρο, καθώς κατέκτησε το πρωτάθλημα και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο Λιονέλ Μέσι δεν πήγε στις ΗΠΑ για μια… ήσυχη απόσυρση, αλλά για να γράψει ιστορία και τα κατάφερε. Στα 38 του, κατέκτησε το MLS Cup με την Ίντερ Μαϊάμι, φτάνοντας τους 48 τίτλους στην καριέρα του.

Το Σάββατο, ο Αργεντινός άσος έδωσε δυο ασίστ, στη νίκη 3-1 της Ίντερ Μαϊάμι, που της χάρισε το πρώτο πρωτάθλημα MLS στην ιστορία της.

Από το 2023 που μετακόμισε στην Ίντερ Μαϊάμι, ο Λιονέλ Μέσι μετράει 77 γκολ και 43 ασίστ σε 180 συμμετοχές. Ο Αργεντινός έχει συμμετοχή σε 120 γκολ, εκ των οποίων μάλιστα τα 6 προήλθαν από απευθείας εκτέλεση φάουλ. Πρόκειται για απίστευτες επιδόσεις για έναν ποδοσφαιριστή που έχει κατακτήσει τα πάντα, αλλά συνεχίζει να κάνει τη διαφορά με τις εμφανίσεις του.