Μπέος: «Χειρουργική η διαιτησία του Τσακαλίδη - Χρόνια είχα να δω τέτοιο σφάξιμο με… βαμβάκι!»

Παράπονα από τη διαιτησία του Τσακαλίδη, την οποία χαρακτήρισε «χειρουργική» εξέφρασε ο Αχιλλέας Μπέος για το χθεσινό Βόλος-Κηφισιά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αχιλλέα Μπέου:

Αντικειμενικά η χθεσινή εμφάνιση της ομάδας του Βόλου στον αγώνα με την Κηφισιά δεν ήταν καλή και ίσως και η ισοπαλία που τελικά πήρε να ήταν περισσότερο από ό,τι άξιζε.

Όμως άλλο είναι αυτό και άλλο η "χειρουργική" διαιτησία του Τσακαλίδη! Χρόνια είχα να δω τέτοια διαιτησία, τέτοιο σφάξιμο με… βαμβάκι!

Για όσους γνωρίζουν από ποδόσφαιρο ήταν εμφανές ότι ο μόνος στόχος του συγκεκριμένου διαιτητή ήταν να μην κερδίσει ο Βόλος. Δεν έχει νόημα να προχωρήσω σε επισημάνσεις και λεπτομερείς αναλύσεις. Θα ήταν κουραστικό.

Απλώς εκφράζω την απογοήτευση και την ντροπή μου που εν έτει 2025 στο ελληνικό ποδόσφαιρο σφυρίζουν ακόμη Τσακαλίδηδες. Και επισημαίνω ότι η ολοκλήρωση του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος βρίσκει την ομάδα του Βόλου κατάφωρα αδικημένη σε πολλούς αγώνες.

