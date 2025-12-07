Ολυμπιακός: Πλήρης στην Αστάνα - Η αποστολή για την Καϊράτ

Με φόρα από τη νίκη επί του ΟΦΗ, ο Ολυμπιακός φεύγει για το Καζακστάν, όπου την Τρίτη (7/12, 17:30) θα αντιμετωπίζει στο γήπεδο της Αστάνα την Καϊράτ.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει καταστρώσει τα πλάνα του, χωρίς να υπολογίζει στους τραυματίες Ρέτσο και Πασχαλάκη. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε και ο νεαρός Πνευμονίδης, όπως και ο τερματοφύλακας Κουρακλής.
Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει από σήμερα, ώστε οι παίκτες να προσαρμοστούν στις αντίξοες καιρικές συνθήκες, μιας και η θερμοκρασία στην Αστάνα είναι έως και 20 βαθμούς κάτω από το μηδέν.
Στην αποστολή συμμετέχουν οι: Μπότης, Κουρακλής, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μπρούνο, Νασιμένο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Ποντένσε, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι.
#KAIOLY: The Squad 📋 pic.twitter.com/iFQU8XbkSo— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 7, 2025