Ολυμπιακός: Πλήρης στην Αστάνα - Η αποστολή για την Καϊράτ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Καϊράτ, παίρνοντας μαζί και τον Πνευμονίδη.

Με φόρα από τη νίκη επί του ΟΦΗ, ο Ολυμπιακός φεύγει για το Καζακστάν, όπου την Τρίτη (7/12, 17:30) θα αντιμετωπίζει στο γήπεδο της Αστάνα την Καϊράτ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει καταστρώσει τα πλάνα του, χωρίς να υπολογίζει στους τραυματίες Ρέτσο και Πασχαλάκη. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε και ο νεαρός Πνευμονίδης, όπως και ο τερματοφύλακας Κουρακλής.

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει από σήμερα, ώστε οι παίκτες να προσαρμοστούν στις αντίξοες καιρικές συνθήκες, μιας και η θερμοκρασία στην Αστάνα είναι έως και 20 βαθμούς κάτω από το μηδέν.

Στην αποστολή συμμετέχουν οι: Μπότης, Κουρακλής, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μπρούνο, Νασιμένο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Ποντένσε, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι.