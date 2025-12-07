Ο Μουνουέρα στο Καϊράτ-Ολυμπιακός

Ο Μαρτίνεθ Μουνουέρα ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει το Καϊράτ-Ολυμπιακός την Τρίτη για το Champions League.

Ισπανική σφυρίχτρα με εμπειρία όρισε η UEFA για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Καϊράτ την Τρίτη (9/12, 17:30) στην Αστάνα. Ο 43χρονος Ισπανός διαιτητής έχει βρεθεί δύο φορές στο δρόμο των Πειραιωτών, σε δύο νίκες του. Ήταν στο Ολυμπιακός-Βικτόρια Πλζεν 4-0 στις 30/7/2019 για τα προκριματικά του Champions League και στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0 στις 5/2/2025, στη ρεβάνς του προημιτελικού Κυπέλλου.

Φέτος δεν έχει «σφυρίξει» άλλο παιχνίδι στο Champions League, παρά μόνο σε ένα ματς της League Phase του Europa League, το Σέλτικ-Στουρμ 2-1, αλλά και το ΑΕΚ-Σάμροκ Ρόβερς 1-1 για το Conference League.

Βοηθοί του είναι οι συμπατριώτες του Ραούλ Καμπανιέρο και Ινίγο Πριέτο, τέταρτος ο Χαβιέρ Αρμπερόλα Ρόχας, ενώ στο VAR θα είναι ο Κάρλος ντελ Θέρο Γκράντε με βοηθό τον Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα.

