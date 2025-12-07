«Ο Ολυμπιακός θέλει τον Λέο Περέιρα»

Στο στόχαστρο του Ολυμπιακό φέρνουν οι Βραζιλιάνοι τον Λέο Περέιρα της Φλαμένγκο.

Το όνομα του Λέο Περέιρα επανέρχεται στο μεταγραφικό προσκήνιο για τον Ολυμπιακό. Δημοσίευμα από τη Βραζιλία αναφέρει ότι οι «ερυθρόλευκοι» ενδιαφέρονται για τον κεντρικό αμυντικό της Φλαμένγκο, ο οποίος έχει βρεθεί αρκετές φορές στο παρελθόν στο στόχαστρό τους.

Σύμφωνα με το egool.com.br, ο 29χρονος στόπερ απασχολεί σοβαρά τον Ολυμπιακό, ο οποίος αναζητά παίκτη με ηγετικές ικανότητες. Ο Περέιρα είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας του Φελίπε Λουίς, η οποία φέτος κατέκτησε τόσο το πρωτάθλημα όσο και το Copa Libertadores. Φέτος μετρά 60 συμμετοχές, με 5 γκολ και μία ασίστ.

Στο ρεπορτάζ σημειώνεται: «Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί τον αμυντικό εδώ και εβδομάδες και πιστεύει ότι ο Βραζιλιάνος διαθέτει ιδανικά χαρακτηριστικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός αναζητά ηγετικές ικανότητες, σωματική δύναμη και διεθνή εμπειρία, χαρακτηριστικά που υπάρχουν στον αμυντικό της Φλαμένγκο. Η προσδοκία είναι ότι η κατάσταση θα προχωρήσει όταν η ευρωπαϊκή μεταγραφική αγορά ανοίξει, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επίσημη επαφή με τη Φλαμένγκο. Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη προσφορά, αλλά το ενδιαφέρον θεωρείται πραγματικό και σημαντικό».