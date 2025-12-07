«Απέρριψε πρόταση 5 εκατ. ευρώ για τον Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός – Ζητά 12 εκατ. ευρώ»

Ο Ολυμπιακός φέρεται να αξιώνει 12 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Σε δαιμονιώδη φόρμα βρίσκεται -και- φέτος ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί και υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του, ειδικά από τη στιγμή που το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό λήγει το καλοκαίρι. Κυρίως έχει συγκεντρώσει βλέμματα από τη Γαλλία, με τη Ναντ και τη Μαρσέιγ να εξετάζουν την απόκτησή του, όπως και ομάδες από τη Σαουδική Αραβία.

Μάλιστα, η ιστοσελίδα Africafoot αποκαλύπτει ότι η Ναντ κατέθεσε πρόταση, ύψους 5 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Μαροκινού φορ, με τον Ολυμπιακό να την απορρίπτει. Αναφέρει δε, ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα συζητούσαν το ενδεχόμενο παραχώρησης του 32χρονου φορ με 12 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά το δημοσίευμα αναφέρει:

«Η ελληνική ομάδα επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της στον Μαροκινό διεθνή και θεωρεί ανεπαρκή τη χρηματική προσφορά του γαλλικού συλλόγου, η οποία υπολογίζεται στα 5 εκατ. ευρώ, αρνούμενη έτσι να παραχωρήσει έναν από τους βασικότερους παίκτες της. Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κρίσης στην επίθεση της Ναντ στο γαλλικό πρωτάθλημα, καθώς ο σύλλογος αναζητά ενίσχυση στη γραμμή κρούσης ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρίσκεται στην κορυφή της λίστας προτεραιοτήτων των Γάλλων, οι οποίοι υπέβαλαν μια αρχική πρόταση για να εξετάσουν τις προθέσεις του Ολυμπιακού ως προς τη διαπραγμάτευση», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα και συνεχίζει, τονίζοντας τις απαιτήσεις που έχει ο Ολυμπιακός για τον Ελ Κααμπί.

Η διοίκηση του Ολυμπιακού δεν φαίνεται πρόθυμη να αποχωριστεί εύκολα τον κορυφαίο της επιθετικό. Η αρχική πρόταση της Ναντ, ύψους περίπου 5 εκατ. ευρώ, απορρίφθηκε άμεσα. Ο ελληνικός σύλλογος απαιτεί τουλάχιστον 12 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τον Ελ Κααμπί -ποσό που βασίζεται επίσης στη συμφωνία που υπογράφηκε πρόσφατα με τον παίκτη για την επέκταση του συμβολαίου του για ακόμη δύο χρόνια, ενισχύοντας έτσι τη διαπραγματευτική θέση του Ολυμπιακού τόσο οικονομικά όσο και αγωνιστικά.

Ορισμένοι αναλυτές θεωρούν πως ο Ολυμπιακός ίσως εξετάσει την πώληση του Ελ Κααμπί για να αποφύγει μια ελεύθερη αποχώρηση, ωστόσο πηγές κοντά στον σύλλογο τονίζουν ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση θα γίνει μόνο εφόσον κατατεθεί πρόταση που να αντανακλά την πραγματική αξία του παίκτη».

