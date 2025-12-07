Μέσι από… χρυσάφι: Ο Αργεντινός άσος είναι ο πιο διακεκριμένος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών

Ακόμα έναν τίτλο, τον Νο48 της καριέρας του κατέκτησε τα ξημερώματα ο Λιονέλ Μέσι, καθώς πήρε το MLS με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι. Ο Αργεντινός σταρ στα 38 του είναι ο πιο πολυδιακριμένος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, καθώς αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε κάθε διοργάνωση που συμμετέχει.
Τα νούμερα των διακρίσεων… ζαλίζουν, καθώς έχει κατακτήσει 35 τίτλους με την Μπαρτσελόνα, 3 με την Παρί Σεν Ζερμέν, 4 με την Ίντερ Μαϊάμι, και 6 τίτλους με την Αργεντινή, με κορυφαίο όλων το Μουντιάλ του 2022.
Δείτε αναλυτικά τις διακρίσεις του Μέσι:
Ρεκόρ και διακρίσεις καριέρας
• 672 γκολ με τη Μπαρτσελόνα (ρεκόρ συλλόγου)
• 474 γκολ στη LaLiga (ρεκόρ όλων των εποχών)
• 192 ασίστ στη LaLiga (ρεκόρ)
• 91 γκολ σε επίσημα ματς μέσα στο 2012 (Παγκόσμιο ρεκόρ Guinness)
• 36 χατ τρικ στη LaLiga
• 17 εμφανίσεις στην FIFA FIFPRO World XI
Τίτλοι και ατομικές διακρίσεις
• 8 Χρυσές Μπάλες (Ballon d'Or)
• 10 πρωταθλήματα LaLiga
• 9 βραβεία καλύτερου παίκτη στη LaLiga
• 7 Copa del Rey
• 6 τίτλοι πρώτου σκόρερ Champions League
• 4 Champions League
• 3 Best FIFA Men's Player
• 3 UEFA Super Cup
• 3 FIFA Club World Cup
• 2 πρωταθλήματα Ligue 1
• 2 Copa America
• 2 Χρυσές Μπάλες Μουντιάλ (FIFA World Cup Golden Ball)
• 2 παρουσίες στην MLS Best IX
• 1 Παγκόσμιο Κύπελλο (2022)
• 1 MLS Cup
• 1 MLS Cup MVP
• 1 MLS MVP
• 1 Leagues Cup
• 1 Ολυμπιακό χρυσό μετάλλιο (Πεκίνο 2008)
🐐 Lionel Messi’s impressive career stats— Comr. Ahamefula Kalu Aki (@ComrAhamefula) December 7, 2025
👕 1137 Games
⚽️ 896 Goals
🎯 406 Assists
🎩 60Hat-tricks
🔥 69 Free kick Goals
🚀 105 Outside the Box Goals
🥅 1302 Goal contributions
🏆 10x LaLiga
🏆 8x SuperCopa Cup
🏆 7x Spanish Cup
🏆 4x UEFA Champions League
🏆 3x FIFA Club… pic.twitter.com/GZSerUGFV7