Μέσι από… χρυσάφι: Ο Αργεντινός άσος είναι ο πιο διακεκριμένος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών

Ο Λιονέλ Μέσι έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, κατακτώντας τίτλους και σπάζοντας ρεκόρ όπου κι αν αγωνίστηκε.

Ακόμα έναν τίτλο, τον Νο48 της καριέρας του κατέκτησε τα ξημερώματα ο Λιονέλ Μέσι, καθώς πήρε το MLS με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι. Ο Αργεντινός σταρ στα 38 του είναι ο πιο πολυδιακριμένος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, καθώς αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε κάθε διοργάνωση που συμμετέχει.

Τα νούμερα των διακρίσεων… ζαλίζουν, καθώς έχει κατακτήσει 35 τίτλους με την Μπαρτσελόνα, 3 με την Παρί Σεν Ζερμέν, 4 με την Ίντερ Μαϊάμι, και 6 τίτλους με την Αργεντινή, με κορυφαίο όλων το Μουντιάλ του 2022.

Δείτε αναλυτικά τις διακρίσεις του Μέσι:

Ρεκόρ και διακρίσεις καριέρας



• 672 γκολ με τη Μπαρτσελόνα (ρεκόρ συλλόγου)

• 474 γκολ στη LaLiga (ρεκόρ όλων των εποχών)

• 192 ασίστ στη LaLiga (ρεκόρ)

• 91 γκολ σε επίσημα ματς μέσα στο 2012 (Παγκόσμιο ρεκόρ Guinness)

• 36 χατ τρικ στη LaLiga

• 17 εμφανίσεις στην FIFA FIFPRO World XI

Τίτλοι και ατομικές διακρίσεις

• 8 Χρυσές Μπάλες (Ballon d'Or)

• 10 πρωταθλήματα LaLiga

• 9 βραβεία καλύτερου παίκτη στη LaLiga

• 7 Copa del Rey

• 6 τίτλοι πρώτου σκόρερ Champions League

• 4 Champions League

• 3 Best FIFA Men's Player

• 3 UEFA Super Cup

• 3 FIFA Club World Cup

• 2 πρωταθλήματα Ligue 1

• 2 Copa America

• 2 Χρυσές Μπάλες Μουντιάλ (FIFA World Cup Golden Ball)

• 2 παρουσίες στην MLS Best IX

• 1 Παγκόσμιο Κύπελλο (2022)

• 1 MLS Cup

• 1 MLS Cup MVP

• 1 MLS MVP

• 1 Leagues Cup

• 1 Ολυμπιακό χρυσό μετάλλιο (Πεκίνο 2008)