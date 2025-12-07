Ολυμπιακός: Και τώρα η Καϊράτ – Αναχωρεί για Αστάνα η αποστολή

Ο Ολυμπιακός αναχωρεί από σήμερα για το Καζακστάν, όπου την Τρίτη θα αντιμετωπίσει στην Αστάνα την Καϊράτ Αλμάτι.

Με νίκη επί του ΟΦΗ ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός τον πρώτο γύρο της Stoiximan Super League και τώρα ετοιμάζεται για την ευρωπαϊκή μάχη που ακολουθεί. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν την Τρίτη (9/12, 17:30) την Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League, σε μια δύσκολη αποστολή.

Μια μεγάλη πρόκληση είναι το ίδιο το ταξίδι στο Καζακστάν και οι πολικές θερμοκρασίες που θα συναντήσουν εκεί, γι’ αυτό άλλωστε το ματς δεν θα διεξαχθεί στο Αλμάτι, αλλά στην Αστάνα, που διαθέτει γήπεδο με κλειστή οροφή. Για να μπορέσουν οι Πειραιώτες να προσαρμοστούν σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, αναχωρούν σήμερα για το Καζακστάν. Στόχος σε αυτό το παιχνίδι είναι μόνο η νίκη, για να διατηρήσει ο Ολυμπιακός ελπίδες πρόκρισης στα πλέι οφ.

Μαζί με τους παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα ταξιδέψει και η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού, η οποία θα δώσει επίσης κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στην αντίστοιχη ομάδα της Καϊράτ. Οι πιτσιρικάδες των Πειραιωτών θα αγωνιστούν την Τρίτη στις 9:00 το πρωί, στον ίδιο αγωνιστικό χώρο όπου αργότερα θα διεξαχθεί η ευρωπαϊκή αναμέτρηση της πρώτης ομάδας.