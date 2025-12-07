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Έπεσαν «μπουκέτα» μετά το τέλος αγώνα της Championship (vid)

Ποδόσφαιρο
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Από χοντρό επεισόδιο στο φινάλε στιγματίστηκε η αναμέτρηση της Μπρίστολ με την Μίλγουολ, για την δεύτερη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος.

Η Μίλγουολ επικράτησε με 0-1, ωστόσο μετά το τέλος του αγώνα, υπήρξε σύρραξη μεταξύ των παικτών και των πάγκων των δύο ομάδων, με τις γροθιές και τις αντεγκλήσεις να προκαλούν άσχημη εικόνα.

Μόλις επικράτησε η λογική και με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων το επεισόδιο έληξε, με τους παίκτες και τα προπονητικά τιμ των δύο ομάδων να κατευθύνονται στα αποδυτήρια.

 

Έπεσαν «μπουκέτα» μετά το τέλος αγώνα της Championship (vid)