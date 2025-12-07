Έπεσαν «μπουκέτα» μετά το τέλος αγώνα της Championship (vid)

Η Μίλγουολ επικράτησε με 0-1, ωστόσο μετά το τέλος του αγώνα, υπήρξε σύρραξη μεταξύ των παικτών και των πάγκων των δύο ομάδων, με τις γροθιές και τις αντεγκλήσεις να προκαλούν άσχημη εικόνα.
Μόλις επικράτησε η λογική και με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων το επεισόδιο έληξε, με τους παίκτες και τα προπονητικά τιμ των δύο ομάδων να κατευθύνονται στα αποδυτήρια.
Bristol City and Millwall broke out in a mass brawl at the end of the Lions' 1-0 win these evening 🫣 pic.twitter.com/wmElTrhTMU— Sky Sports Football (@SkyFootball) December 6, 2025