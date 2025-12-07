Έπεσαν «μπουκέτα» μετά το τέλος αγώνα της Championship (vid)

Από χοντρό επεισόδιο στο φινάλε στιγματίστηκε η αναμέτρηση της Μπρίστολ με την Μίλγουολ, για την δεύτερη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος.

Η Μίλγουολ επικράτησε με 0-1, ωστόσο μετά το τέλος του αγώνα, υπήρξε σύρραξη μεταξύ των παικτών και των πάγκων των δύο ομάδων, με τις γροθιές και τις αντεγκλήσεις να προκαλούν άσχημη εικόνα.

Μόλις επικράτησε η λογική και με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων το επεισόδιο έληξε, με τους παίκτες και τα προπονητικά τιμ των δύο ομάδων να κατευθύνονται στα αποδυτήρια.