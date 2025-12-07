Σιμόν: «Ήμασταν καλύτεροι, αξίζαμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς»

Ο Νταβίντ Σιμόν, μετά το ισόπαλο 1-1 της Κηφισιάς με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, τόνισε ότι η ομάδα των Βορείων προαστίων, ήταν αυτή που άξιζε να πάρει το τρίποντο της νίκης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τη φάση του γκολ της Κηφισιάς: «Εγώ ουσιαστικά σημάδεψα την εστία, ήθελα να στείλω την μπάλα μέσα. Κάναμε μια ωραία επίθεση έφτασε η μπάλα σε μένα, εγώ προσπάθησα να σκοράρω, η μπάλα βρήκε στο πόδι του αμυντικού.

Ήμουν λίγο άτυχος που δεν πιστώθηκε το γκολ για μένα αλλά αυτό που μετράει είναι ότι σκοράρει η ομάδα. Μετά πήγα στον πάγκο και αφιέρωσα το γκολ σε όλους τους συμπαίκτες μου γιατί είμαστε όλοι μία ομάδα και είμαστε ενωμένοι μαζί».

Για το ισόπαλο αποτέλεσμα: «Αυτό που αισθάνομαι είναι ότι ήμασταν καλύτεροι από την αντίπαλη ομάδα. Θεωρώ ότι αξίζαμε εμείς να πάρουμε τους τρεις βαθμούς της νίκης γιατί δημιουργήσαμε ευκαιρίες.

Ο αντίπαλος τερματοφύλακας έκανε σπουδαίες αποκρούσεις, εμείς στο τέλος είμαστε χαρούμενοι και για τον βαθμό αλλά θέλουμε να κερδίζουμε σε κάθε παιχνίδι».

Για το ότι η Κηφισιά έχει τώρα διπλάσιους βαθμούς στο τέλος του πρώτου γύρου σε σχέση με τη συγκομιδή που είχε πριν από δύο σεζόν: «Ηταν λίγο άτυχη, την προηγούμενη φορά που η Κηφισιά έπαιξε στην πρώτη κατηγορία, τη θυμάμαι ως αντίπαλος. Τώρα μπορώ να πω ότι έχουμε χτίσει μία πάρα πολύ καλή ομάδα.

Όλοι οι παίκτες είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ και δουλεύουμε εδώ, σε ένα σύλλογο που έχει καλή οργάνωση. Δεν κοιτάμε μακριά, πάμε βήμα-βήμα, με την προσπάθεια όλων των παικτών μαζί και θέλουμε να μεγαλώνουμε και να πηγαίνουμε ακόμη πιο ψηλά».