Χιμένεθ: «Γνωρίζουμε την ποιότητα του ΠΑΟΚ, να μην σκοντάψουμε ξανά στην ίδια πέτρα»

Ο προπονητής του Άρη, Μανόλο Χιμένεθ μίλησε για το κλάσικο της Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι γνωρίζει την ποιότητα που έχει ο ΠΑΟΚ, τονίζοντας ότι η ομάδα του θα δώσει τον καλύτερο εαυτό της.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το τι άφησε στην ομάδα του το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Κλ. Βικελίδης»: «Το παιχνίδι της περασμένης Τετάρτης αποτελεί παρελθόν. Αυτό που έχουμε μπροστά μας την Κυριακή είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ποτέ στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν δύο ίδια παιχνίδια. Γνωρίζουμε τη σημασία του ερχόμενου παιχνιδιού. Έχουμε μεγάλη όρεξη να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Για το αν υπάρχουν κάποια στοιχεία από τη δική του ομάδα, αλλά και τον αντίπαλο, που είδε στον αγώνα της περασμένης Τετάρτης και έχει κατά νου να αξιοποιήσει στο πλάνο του: «Θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό που λέω πάντα, ότι πρέπει τις αρετές μας, τα καλά μας στοιχεία να μπορέσουμε να τα βελτιώσουμε και φυσικά να ελαχιστοποιήσουμε τις αδυναμίες μας. Πρέπει να δουλεύουμε με εμμονή και υπομονή σε αυτά τα στοιχεία κάθε μέρα».

Για το ποια λάθη που έγιναν από την ομάδα του την περασμένη Τετάρτη δεν θέλει να δει την Κυριακή: «Πάντα γίνονται λάθη στους αγώνες και θα γίνονται. Και πάντα υπάρχουν λύσεις γι’ αυτά τα λάθη. Εμείς δεν πρέπει να σκοντάφτουμε στην ίδια πέτρα δύο φορές!»

Για το πού πιστεύει ότι θα κριθεί το ντέρμπι της Τούμπας: «Κατ’ αρχάς, στο αν είναι η μία ή η άλλη ομάδα εύστοχη ή όχι στην εστία του αντιπάλου. Γνωρίζουμε τις δυνατότητες και την ποιότητα που έχει ο ΠΑΟΚ. Κι εμείς, όμως, έχουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά κι αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα κατά νου και να πιστεύουμε σε αυτά».

Για το πώς αισθάνεται που θα ζήσει το κλάσικο της Θεσσαλονίκης και στην Τούμπα: «Ξέρουμε ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ συνήθως γεμίζει την Τούμπα και προσπαθεί να δώσει τον καλύτερό του εαυτό για να βοηθήσει την ομάδα του. Είναι φυσιολογικό στο ποδόσφαιρο να συμβαίνει αυτό. Το ίδιο κάνουν και οι δικοί μας φίλαθλοι, για τους οποίους θα ήθελα να πω εδώ ότι μας κάνουν να αισθανόμαστε πολύ μεγάλη άνεση και στήριξη. Δεν παίζουν ποδόσφαιρο οι φίλαθλοι, όμως, αλλά οι παίκτες».

Για το αν έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση με τους τραυματίες στην ομάδα: «Πλέον, αυτή την ερώτηση την καταλαβαίνω και στα ελληνικά, γιατί μέχρι τώρα στη σεζόν έχει επαναληφθεί πολλές φορές! Δουλεύουμε στους τραυματίες, για τη βελτίωσή τους, αλλά κυρίως εστιάζουμε σε αυτούς που είναι καλά και μπορούν να βοηθήσουν αγωνιστικά. Προσπαθούμε σε κάθε παιχνίδι να έχουμε διαθέσιμο τον μέγιστο αριθμό παικτών, που μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα. Πραγματικά, όμως, και οι παίκτες δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για να είναι στην ομάδα, μαζί μας».