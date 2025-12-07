Η αγκαλιά Μέσι-Μπέκαμ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος (vid)

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι στην κατάκτηση του MLS, προσφέροντας κατά την διάρκεια της απονομής ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο.

Ο Λιονέλ Μέσι λίγο πριν παραλάβει το τρόπαιο του πρωταθλήματος, είχε έναν θερμό εναγκαλισμό με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, που είναι εκ των ιδιοκτητών της Ίντερ Μαϊάμι και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην μεταγραφή του Αργεντινού σταρ.

Μια κίνηση που άλλαξε την ιστορία του συλλόγου που εδρεύει στο Μαϊάμι, αφού η Ίντερ πανηγυρίζει πλέον το πρώτο της πρωτάθλημα, που φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Λιονέλ Μέσι.