Η αγκαλιά Μέσι-Μπέκαμ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι λίγο πριν παραλάβει το τρόπαιο του πρωταθλήματος, είχε έναν θερμό εναγκαλισμό με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, που είναι εκ των ιδιοκτητών της Ίντερ Μαϊάμι και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην μεταγραφή του Αργεντινού σταρ.
Μια κίνηση που άλλαξε την ιστορία του συλλόγου που εδρεύει στο Μαϊάμι, αφού η Ίντερ πανηγυρίζει πλέον το πρώτο της πρωτάθλημα, που φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Λιονέλ Μέσι.
El abrazo entre Leo Messi y David Beckham: Misión cumplida en el @InterMiamiCF, nuevo campeón de la #MLSCup pres. por Audi pic.twitter.com/nBMj9NwRb8— MLS Español (@MLSes) December 6, 2025