Κεραυνοί Σαλάχ: «Δεν έχω σχέσεις με τον Σλοτ, κάποιος δεν με θέλει στην Λίβερπουλ»

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, μετά το τέλος της αναμέτρησης της Λίβερπουλ με την Λιντς εξαπέλυσε «βόμβες», αφήνοντας αιχμές για τον Άρνε Σλοτ αλλά και την διοίκηση των «Reds».

Ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ στην δήλωσή του τόνισε ότι κάποιος δεν τον θέλει στην Λίβερπουλ, ενώ σημείωσε ότι πλέον δεν έχει σχέσεις με τον Άρνε Σλοτ, εκφράζοντας την απορία του για τον λόγο που δεν αγωνίζεται βασικός.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:



«Μου φαίνεται πως ο σύλλογος με έχει πετάξει στα δύσκολα. Έτσι αισθάνομαι. Νομίζω πως είναι ξεκάθαρο ότι κάποιος ήθελε να ρίξει όλη την ευθύνη πάνω μου. Το καλοκαίρι πήρα πολλές υποσχέσεις και μέχρι τώρα είμαι τρεις αγώνες στον πάγκο, οπότε δεν μπορώ να πω ότι κράτησαν τις υποσχέσεις τους.



Είχα πει πολλές φορές ότι είχα καλή σχέση με τον προπονητή και ξαφνικά δεν έχουμε καμία σχέση. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έτσι όπως το βλέπω εγώ, φαίνεται πως κάποιος δεν με θέλει στον σύλλογο.



Αυτόν τον σύλλογο τον στηρίζω πάντα. Τα παιδιά μου θα τον στηρίζουν πάντα. Τον αγαπώ τόσο πολύ, θα τον αγαπώ για πάντα. Χθες πήρα τη μητέρα μου τηλέφωνο -εσείς δεν ξέρατε αν θα ξεκινούσα ή όχι, αλλά εγώ το ήξερα. Της είπα: ''Έλα στο παιχνίδι με την Μπράιτον το Σάββατο''. Δεν ξέρω αν θα παίξω ή όχι, αλλά θα το απολαύσω.



Στο μυαλό μου πάω να απολαύσω αυτό το παιχνίδι γιατί δεν ξέρω τι θα συμβεί. Θα είμαι στο Άνφιλντ για να πω αντίο στους οπαδούς και μετά θα πάω στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής».

